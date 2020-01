Ex Fcu, tavola rotonda con i comitati e le associazioni, la soddisfazione di Marchetti

L’Assessore Regionale Enrico Melasecche incontrerà i comitati e le associazioni altotiberine che da anni si occupano di trasporti. Il tavolo di confronto voluto dall’On. Riccardo Augusto Marchetti si terrà a Città di Castello, Martedì 28 Gennaio alle 16. “Con l’Assessore Melasecche – precisa il deputato della Lega – stiamo lavorando in sinergia per dare risposte celeri all’Altotevere, un comprensorio strategico per l’intera Umbria.

La tavola rotonda che abbiamo organizzato con l’Assessore– continua Marchetti – è il primo step di un percorso che ci porterà a dare risposte laddove ad oggi non ce ne sono state e il fatto che l’incontro si terrà proprio nel comune tifernate si traduce in un segnale importante che vogliamo inviare ai nostri cittadini.

Sarà un percorso complesso perché la situazione ereditata è peggiore del previsto, all’incontro di Martedi 28 ne seguiranno altri, ma con determinazione, umiltà ed impegno sono certo che riusciremo a risolvere le problematiche e far uscire l’Altotevere e l’intera Umbria, dall’isolamento.

Colgo l’occasione – conclude Marchetti – per ringraziare l’Assessore Melasecche per la sua disponibilità e i comitati e le associazioni di settore che interverranno. Finalmente l’Umbria ha voltato pagina e come in tutte le Regioni governate dalla Lega, l’asse territorio – istituzioni comincia a funzionare”.