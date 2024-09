Evento equestre a Città di Castello: successo della sfilata e del gala

Evento equestre – Un importante evento dedicato al mondo equestre ha animato Città di Castello, con una sfilata nel centro storico seguita da un gala spettacolare. Organizzato da Nico Belloni, lo spettacolo intitolato “Notti magiche per sognare e viaggiare” ha attirato un pubblico numeroso, registrando il tutto esaurito e ottenendo consensi unanimi. La manifestazione, che ha riunito appassionati di cavalli e spettatori, replicherà questa sera, con l’inizio previsto per le 20:30.

La sfilata, che ha avuto luogo nel pomeriggio, ha portato in strada una serie di cavalli che hanno sfilato tra le vie del centro, seguiti da artisti di fama internazionale. Tra i partecipanti, molti giovani e famiglie hanno avuto l’opportunità di vedere da vicino i cavalli e gli artisti, con grande entusiasmo. La serata è proseguita con il gala equestre al parco Langer, dove l’anfiteatro ha ospitato un numero record di spettatori.

Tra i momenti più significativi della giornata c’è stata la premiazione di Vittoria Volpi, giovane atleta di San Giustino che ha conquistato una medaglia di bronzo nel dressage a squadre durante i recenti Campionati Europei in Belgio. La premiazione è stata condotta da Mirella Bianconi, presidente del comitato regionale della FISE Umbria, davanti a un pubblico che ha accolto calorosamente la giovane amazzone. La famiglia di Vittoria, insieme alla sua istruttrice Asia Goetzke, ha assistito al riconoscimento, che sottolinea l’importanza del risultato ottenuto.

Lo spettacolo ha proseguito con l’esibizione di Nico Belloni e il suo cavallo, che ha condotto il pubblico in un viaggio tra passato e presente. Bartolo Messina, un altro protagonista dell’evento, ha presentato numeri di grande abilità con i suoi cavalli in libertà, mentre altre performance, come i volteggi acrobatici degli Aragonas e la “posta ungherese” di Andrea Galuppi, hanno mantenuto alto il coinvolgimento del pubblico.

La giornata non si è conclusa con lo spettacolo serale, ma è stata caratterizzata da altre attività legate al mondo equestre, tra cui dimostrazioni di monta da lavoro e parate di cavalli. In mattinata, numerosi visitatori hanno preso parte alle attività organizzate presso il parco Langer, dove le esibizioni degli atleti della nazionale italiana di monta da lavoro hanno attirato l’attenzione. Le dimostrazioni hanno messo in evidenza diverse discipline e tecniche, comprese quelle della Working Equitation, coinvolgendo anche i più giovani e gli appassionati.

La presenza di associazioni locali ha contribuito a rendere l’evento accessibile a tutti. Il pomeriggio ha visto lo svolgimento del paradriving, un’iniziativa che ha incluso persone con disabilità, grazie alla collaborazione tra FISE, cooperative sociali e associazioni del territorio. I giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di salire sulle carrozze sotto la guida di tecnici esperti, un momento particolarmente apprezzato per il suo valore inclusivo.

Il successo della manifestazione è testimoniato dalla partecipazione del pubblico, che ha seguito con attenzione ogni esibizione, dalle dimostrazioni di maniscalchi alle parate dei cavalli, fino alle spettacolari esibizioni dei cavallerizzi. Anche oggi la manifestazione continuerà con una serie di eventi in programma, tra cui altre esibizioni equestri e attività didattiche rivolte sia agli adulti che ai più giovani.

In conclusione, l’evento si conferma un appuntamento importante per Città di Castello, capace di riunire appassionati e famiglie in una giornata dedicata al mondo equestre. Il gala di questa sera offrirà un’ulteriore occasione per apprezzare le abilità degli artisti e degli atleti che si esibiranno di fronte al pubblico.