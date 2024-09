Eventi di astronomia a Umbertide dal 20 al 22 settembre

Il Comune di Umbertide e la Parrocchia di Santa Maria della Pietà annunciano l’evento “Tra cielo e terra: tre giorni insieme per entrare nel mondo dell’astronomia”, in programma dal 20 al 22 settembre 2024. Questa iniziativa, sostenuta dal Comune, offre ai partecipanti l’opportunità di esplorare l’astronomia attraverso un ampio programma di attività pratiche e teoriche.

L’evento prevede conferenze divulgative, osservazioni astronomiche e laboratori scientifici, rendendo l’esperienza accessibile a persone di tutte le età. Le tre giornate rappresentano un’occasione per avvicinarsi ai misteri dell’universo e conoscere meglio il mondo dell’astronomia.

Il 22 settembre si svolgerà l’Evento Eratostene, un momento significativo che rievoca l’esperimento condotto nel III secolo a.C. dal matematico e geografo Eratostene. L’attività, che si terrà in contemporanea con altre iniziative in diversi centri astrofili italiani, prevede il calcolo della circonferenza della Terra utilizzando un gnomone per misurare le ombre. Questa esperienza è rivolta a tutti, dai più giovani agli adulti, e promette di essere un’ottima opportunità educativa.

Inoltre, sarà inaugurata una meridiana analemmatica presso la parrocchia, un’opera che ha suscitato interesse nel campo dell’astronomia per la sua originalità e precisione. Questo momento rappresenta un importante passo nella divulgazione scientifica e nell’incontro della comunità con la scienza.

Il programma dettagliato dell’evento è il seguente:

Venerdì 20 settembre, ore 21:00: Conferenza dal titolo “Luci nell’oscurità. Raccontando l’universo, dall’antichità ai giorni nostri”. I relatori, Giulia Rossi, laureata in Fisica, e Andrei Lupu, laureato in Ingegneria Informatica, guideranno i partecipanti in un viaggio attraverso la storia dell’astronomia. Al termine della conferenza, ci sarà un’osservazione guidata del cielo notturno.

Sabato 21 settembre, ore 17:00: Presentazione e inaugurazione della meridiana analemmatica, a cura dell’ideatore Luigi Marcon. Seguirà un’osservazione del Sole attraverso telescopi solari, gestita dall’Associazione Astrofili Umbertide Mizar.

Domenica 22 settembre: Evento Eratostene, con attività di calcolo della circonferenza della Terra guidata da Simonetta Ercoli di StarLight e Luigi Marcon. L’incontro inizierà alle 11:00 con una messa, seguita da un aperitivo e dalla preparazione dell’esperienza.

Questo evento si presenta come un’importante opportunità per scoprire i segreti del nostro universo e approfondire la conoscenza scientifica. È un invito a partecipare a tre giorni di curiosità e scoperta, creando un forte legame tra la comunità e il mondo dell’astronomia. Tutti sono benvenuti a unirsi per vivere un’esperienza unica, avvicinandosi al cielo e alle sue meraviglie.