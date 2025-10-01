Eventi culturali a Città di Castello 2-5 ottobre, focus arte

Metà degli italiani è insoddisfatta del proprio tempo libero ROMA (ITALPRESS) – Quasi la metà degli italiani è insoddisfatta della qualità (49%, il 39% dei 16-25enni) e della quantità del proprio tempo libero (54%, il 50% dei 16-25enni). Questo è quanto emerso da “Gli italiani e il tempo libero. Giovani e adulti a confronto tra interessi e opportunità” – una ricerca condotta da SWG […]

A Milano una mostra digitale per sensibilizzare sull’asma grave MILANO (ITALPRESS) – Sensibilizzare l’opinione pubblica sull’asma grave e favorire l’informazione su questa patologia, spesso sottovalutata. E’ lo scopo della campagna “Dottore ho l’asma. E’ grave? La mostra” promossa da AAIITO (Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri). Dal 2020, si pone l’obiettivo di informare sull’impatto epidemiologico e sulle conseguenze dell’asma grave se non adeguatamente […]

Flotilla, Meloni “Sofferenze dei palestinese forse non erano priorità” COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – “Penso che in questa fase di un equilibrio che è estremamente delicato e di fronte a una possibilità che sarebbe storica, insistere in un’iniziativa che ha dei margini di pericolosità e di irresponsabilità io continuo a non capirlo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa […]

Imprenditori denunciano pizzo, due arresti a Palermo PALEWRMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo – ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 53enne e un 35enne, accusati di essere responsabili di tre tentativi di estorsione dal metodo mafioso in danno di altrettante attività imprenditoriali attive […]

Progetto kAIra, TopNetwork ammessa al bando della Regione Lombardia MILANO (ITALPRESS) – TopNetwork guida il progetto kAIra – Kit for Augmented Infrastructure Reality Assistance, un’iniziativa di ricerca che punta a trasformare il modo in cui vengono ispezionate e monitorate le infrastrutture civili e che integrerà Digital Twin, realtà aumentata e intelligenza artificiale per rendere le attività di controllo delle non conformità più efficienti, sicure […]

Violento terremoto nelle Filippine, almeno 69 morti. Decine i feriti MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – E’ di almeno 69 morti il bilancio di un violento terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito nelle scorse ore le Filippine centrali. Decine i feriti. La provincia di Cebu, che ha subito i danni maggiori, ha dichiarato lo stato di calamità, dopo che migliaia di persone hanno trascorso la notte […]

Confiscati beni per 6 milioni a due coniugi legati alla mafia messinese MESSINA (ITALPRESS) – I Carabinieri, nelle provincie di Messina e Crotone, hanno eseguito un ordine di confisca di beni emesso dal Tribunale del capoluogo peloritano nei confronti di una coppia di coniugi, appartenenti all’articolazione della famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto. La confisca ha riguardato due società operanti nel settore edile e dieci veicoli […]

Precipita velivolo dell’Aeronautica, morti i due militari a bordo ROMA (ITALPRESS) – Un velivolo dell’Aeronautica Militare, in volo nell’ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un’area nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. A bordo del T-260B del 70° Stormo di Latina, c’erano due militari, morti nell’impatto. “Esprimo profondo cordoglio per l’incidente occorso a un […]

Italia-Azerbaigian, Mattarella “Mettere insieme capacità, non contrapporre” ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è orgogliosa di partecipare, insieme all’Azerbaigian, a questa iniziativa e sono davvero lieto che stiamo dando un esempio di grande rilievo nella vita internazionale su come si mettano insieme l’approfondimento e lo sviluppo della formazione dei nostri talenti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’università di Baku […]