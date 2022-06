Estate in Città 2022, via ai giovedì notte nel centro storico

“A Città di Castello parte ufficialmente l’estate con le aperture serali dei negozi ogni giovedì, accompagnate fino a settembre da eventi, spettacoli e musica dal vivo per stare insieme nei luoghi più belli del centro storico e approfittare dell’offerta delle attività commerciali”. L’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri presenta il primo appuntamento di giovedì 16 giugno con i negozi del centro storico aperti di notte e la musica live di Dj Shopping, l’evento curato dal Consorzio Pro Centro in collaborazione con il Comune per il cartellone di “Estate in Città” 2022.

A partire dalle ore 21.00 i dj set dal vivo faranno da colonna sonora alla passeggiata notturna con postazioni in piazza Matteotti, piazza Gabriotti, corso Vittorio Emanuele, piazza del Garigliano, piazza Garibaldi, piazza Fanti e piazza San Francesco. Dopo gli impegni della giornata, tra le note musicali si potrà curiosare tra le vetrine dei negozi in cerca dell’acquisto giusto e trascorrere in compagnia la serata.

“C’è grande voglia tornare alle abitudini che tutti noi avevamo prima della pandemia – osserva Guerri – e Dj Shopping è da sempre uno dei momenti più apprezzati dai tifernati di ogni età, un tratto distintivo particolarissimo di questo appuntamento che in sinergia con i commercianti abbiamo voluto riproporre per offrire di nuovo una piacevole opportunità di trascorrere le serate estive nelle piazze e nelle vie principali del cuore della città”.

Nel ringraziare il Consorzio Pro Centro e tutte le attività commerciali, l’assessore sottolinea che “con il cartellone di Estate in Città 2022 tifernati e turisti avranno a disposizione oltre 90 eventi per vivere all’insegna dell’intrattenimento tutto il centro storico e anche le frazioni, a contatto con il patrimonio culturale, storico e artistico della nostra città”.