Esordio amaro per l'Erm Group Altotevere: Belluno fa voce grossa

Esordio amaro per l’ErmGroup Altotevere: Belluno fa la voce grossa (3-1)

20 Ottobre 2025 Sport, Ultime notizie 0
La squadra di Bartolini paga l’esperienza e la concretezza degli avversari

Alla Vhv Arena di Belluno la prima giornata girone Bianco del campionato di Serie A3 Credem Banca a sorriso ai padroni di casa che hanno superato la squadra dell’ErmGroup Altotevere per 3-1. Il tecnico Marzola, di Belluno, ha scelto di schierare Marsili con Giannotti opposto, al centro Basso e Mozzato, a lato Berger e Corrado e libero Hoffer.  L’avvio a visto un vantaggio dell’Altotevere (4-2) subito però ribaltato da Belluno che ha preso il comando grazie a qualche errore al servizio degli avversari. Il primo set si è chiuso 25-18 con un primo tempo vincente di Mozzato.

Nella seconda frazione è emersa la reazione umbra. Marzolla ha trovato punti pensanti, e Alpini ha spinto con efficacia in contrattacco portando la squadra avanti (4-1) seppure vanificato dagli errori al servizio. L’equilibrio ricreato si spezza quando Cappelletti subisce il muro del 16-17, Corrado chiude una palla vagante e Marzolla spara fuori. Sul 16-19 la situazione sembra di nuovo compromessa; a riaprire i giochi è allora il muro di Compagnoni su Corrado, poi anche Berger sbaglia e Mozzato subisce un altro muro pesante, che porta la ErmGroup sul 24-22. A chiudere sul 25-23, che significa 1-1, è direttamente il nuovo entrato Cengia, che a freddo fallisce dai nove metri.

Belluno si rimette in moto a testa bassa e costruisce fin da subito, nel terzo set, i presupposti per una netta affermazione. Inizia Giannotti a muro, poi Corrado allunga con un slash e di nuovo Giannotti fa 6-1. Il solo Alpini cerca di tenere in piedi i biancazzurri, finendo però anche lui per regalare un paio di punti ai locali con falli di seconda linea.

Accesa e combattuta fino in fondo la quarta frazione, grazie anche ai ragazzi di Bartolini, che tengono alto il livello della sfida, recuperando un break di svantaggio (3-5) e guadagnandolo con due ennesime pipe di Alpini (8-6), vanificate dal successivo muro su Cappelletti e dall’ace di Berger

A fine gara il Ds Giustinelli ha dichiarato: “Non c’è sicuramente soddisfazione, perché siamo stati incapaci di esprimere la migliore pallavolo – e questo lo sapevamo – però resta il rammarico di aver sprecato quelle opportunità che ci avrebbero quantomeno consentito di affidare il verdetto al tie-break, a causa dei nostri errori. Purtroppo, qualche nostra pedina ha reso al di sotto del suo standard, quindi non siamo contenti e anche trovare la parte mezza piena del bicchiere è francamente difficile. Ci aspetta adesso una settimana nella quale ci concentreremo sulle carenze emerse in campo”.

 

*