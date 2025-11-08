Errore diagnostico, muore per aneurisma non riconosciuto

8 Novembre 2025 Città di Castello, Cronaca, Ultime notizie 0
Errore diagnostico, muore per aneurisma non riconosciuto

Autopsia rivela la causa: rottura dell’aorta addominale

La morte improvvisa di Sara Scarabicchi, 44 anni, residente a Città di Castello e madre di un bambino, è stata provocata dalla rottura di un aneurisma dell’aorta addominale, secondo quanto emerso dai primi risultati dell’autopsia condotta dalla dottoressa Donatella Fedeli, su incarico del pubblico ministero Gianpaolo Mocetti.

La donna si era presentata autonomamente al pronto soccorso la mattina del 3 novembre, lamentando dolori toracici e disturbi gastrointestinali. Dopo alcuni esami, tra cui un elettrocardiogramma, era stata dimessa nel primo pomeriggio con una diagnosi di gastroenterite virale. Due ore più tardi, è deceduta nella sua abitazione a causa di un rapido collasso.

Secondo il consulente medico Giuseppe Fortuni, incaricato dai legali della famiglia, il quadro clinico avrebbe dovuto indurre i sanitari a un ricovero immediato. I due medici coinvolti, una giovane dottoressa del pronto soccorso e un cardiologo, sono ora indagati per omicidio colposo.

La dissezione dell’aorta, probabilmente già in atto al momento dell’arrivo in ospedale, avrebbe richiesto un intervento chirurgico urgente. La famiglia, assistita dagli avvocati Eugenio Zaganelli e Giacomo Bacchi, ha chiesto chiarezza su quanto accaduto, sollevando dubbi sulla gestione clinica.

Il cuore della donna sarà trasferito a Bologna per ulteriori analisi. La relazione completa dell’autopsia è attesa entro 60 giorni. Il nulla osta per la restituzione della salma dovrebbe arrivare a breve, con i funerali previsti per martedì.

I nostri video

Il Telegiornale dell'Umbria edizione della sera 7 nov 2025
Il Telegiornale dell'Umbria edizione della sera 7 nov 2025
Gender Equality Week “La scintilla del talento e le opportunità delle donne”
Criticità trasporti, la Filt Cgil Umbria propone un tavolo regionale permanente
L'Umbria celebra Mimmo Paladino Antologica in tre sedi espositive, a Perugia, Spoleto e Gubbio
Aeroporto San Francesco d’Assisi avviato l’iter per attivare la “continuità territoriale”
'La festa tra le nuvole' di Eurochocolate 2025 a Perugia
Delegazione Csm in Umbria focus su criticità locali
Papa Leone XIV chiuderà l’Assemblea generale Cei ad Assisi
Rassegna stampa del 7 novembre 2025
Rassegna stampa del 7 novembre 2025
Perugia, derby delle lucumonie etrusche Gubbio assalto al Del Duca per sognare
Tre scafisti arrestati dopo sbarco migranti a Pozzallo
Collocato al CPR l’aggressore del treno per Arcore
Il telegiornale dell'Umbria - Edizione della sera 6 novembre 2024
Il telegiornale dell'Umbria - Edizione della sera 6 novembre 2024
Sicurezza urbana 2025 2026, approvato atto proposto dalla Giunta regionale
Morta dopo il pronto soccorso la Usl Umbria 1 avvia accertamenti interni
Istigazione al suicidio, 18enne a processo a Perugia
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*