Eros in Quindici Atti illumina Art City con Moira Tassi

4 Febbraio 2026 Arte e Cultura, Città di Castello, Ultime notizie 0

A Bologna evento esclusivo nella prestigiosa Galleria Lux

A Bologna cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più esclusivi di ART CITY Bologna 2026, ospitato nella prestigiosa Galleria Lux in Art, a pochi passi dalle Due Torri. Uno spazio riconosciuto a livello internazionale per le sue collezioni di opere su carta dal Cinquecento al Novecento, punto di riferimento per studiosi e collezionisti provenienti da tutto il mondo.

Un omaggio alla femminilità nell’arte contemporanea

Nell’ambito della mostra “Ex Libris illustrato – Autoritratto di un collezionista”, i fondatori della galleria, Ermanno Bertelli e Olivia Wong, hanno scelto di dedicare un’area speciale alle opere pittoriche dell’artista tifernate Moira Lena Tassi, da sempre impegnata nella ricerca espressiva legata ai temi della femminilità. Le sue creazioni saranno visitabili dal 7 al 14 febbraio, offrendo al pubblico un percorso immersivo tra simboli, identità e sensibilità contemporanee.

La performance più attesa di Art City Bologna 2026

Il momento centrale dell’intera programmazione sarà sabato 7 febbraio alle 17.30, quando Tassi presenterà la performance “Eros in Quindici Atti”, accompagnata al pianoforte dalla giovane e già affermata musicista Isabella Ricci. L’evento, accessibile esclusivamente su invito privato, riunirà un pubblico selezionato composto da collezionisti, critici e personalità del panorama culturale nazionale.

Un’azione artistica intensa tra barocco e contemporaneo

Sotto la direzione artistica di Olivia Wong, la performance si configura come un’azione pittorica audace, capace di fondere suggestioni barocche e linguaggi moderni. In soli quindici minuti, Tassi darà vita ai tratti definitivi di una moderna “Lucrezia”, ispirata al celebre capolavoro di Elisabetta Sirani, figura di spicco della pittura bolognese del Seicento.

Musica e gesto in un rituale unico

La performance sarà scandita dalle musiche di Chopin, Debussy e Piazzolla, eseguite dal vivo da Isabella Ricci su un pianoforte di straordinario valore storico: lo strumento firmato da Arturo Benedetti Michelangeli nel 1973. Il dialogo tra musica e gesto pittorico trasformerà l’azione in un’esperienza sensoriale totale, dove il segno grafico diventa vibrazione emotiva guidata dal lirismo del pianoforte.

Un’esperienza irripetibile

Eros in Quindici Atti” non è una semplice rappresentazione, ma un atto rivelatore di bellezza, passione e potenza creativa. Una performance irripetibile, pensata per lasciare un’impronta profonda nel pubblico e per confermare il ruolo di Art City Bologna come uno dei palcoscenici più vivaci dell’arte contemporanea italiana.

I nostri video

Riciclaggio, maxi sequestro colpisce rete societaria legata ai clan dei casalesi
Milano Cortina 2026 Reparto Prevenzione Criminine R P C e le Unità Operative di Primo Intervento U O
L’Umbria sarà Regione ospite della XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino
Incidente Torricella, 40enne travolto ieri muore oggi in ospedale
Guardia di Finanza di Catania, sequestrati oltre 120 mila articoli non conformi alla normativa vigen
Guardia di Finanza di Bari, liberata un'area occupata abusivamente nel porto
Carnevale di San Sisto, è tutto pronto per la 45esima edizione
Carabinieri Forestali dell’Umbria il bilancio 2025 tra controlli e tutela ambientale
Ad Umbria Jazz protagonisti anche Gilberto Gil e Gilsons
Il telegiornale dell'Umbria del 4 febbraio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 4 febbraio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 3 febbraio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 3 febbraio 2026
Rassegna Stampa del 4 febbraio 2026
Rassegna Stampa del 4 febbraio 2026
Grave incidente su raccordo autostradale RA6 Perugia Bettolle
Polizia di Stato, le dichiarazioni degli Agenti feriti a Torino
Milano Cortina 2026, sicurezza tra stazioni ferroviarie e valichi di frontiera
Lo Stendardo della Santissima Trinità di Raffaello, grande rivelazione del giovane maestro urbinate
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*