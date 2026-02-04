Eros in Quindici Atti illumina Art City con Moira Tassi

A Bologna evento esclusivo nella prestigiosa Galleria Lux

A Bologna cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più esclusivi di ART CITY Bologna 2026, ospitato nella prestigiosa Galleria Lux in Art, a pochi passi dalle Due Torri. Uno spazio riconosciuto a livello internazionale per le sue collezioni di opere su carta dal Cinquecento al Novecento, punto di riferimento per studiosi e collezionisti provenienti da tutto il mondo.

Un omaggio alla femminilità nell’arte contemporanea

Nell’ambito della mostra “Ex Libris illustrato – Autoritratto di un collezionista”, i fondatori della galleria, Ermanno Bertelli e Olivia Wong, hanno scelto di dedicare un’area speciale alle opere pittoriche dell’artista tifernate Moira Lena Tassi, da sempre impegnata nella ricerca espressiva legata ai temi della femminilità. Le sue creazioni saranno visitabili dal 7 al 14 febbraio, offrendo al pubblico un percorso immersivo tra simboli, identità e sensibilità contemporanee.

La performance più attesa di Art City Bologna 2026

Il momento centrale dell’intera programmazione sarà sabato 7 febbraio alle 17.30, quando Tassi presenterà la performance “Eros in Quindici Atti”, accompagnata al pianoforte dalla giovane e già affermata musicista Isabella Ricci. L’evento, accessibile esclusivamente su invito privato, riunirà un pubblico selezionato composto da collezionisti, critici e personalità del panorama culturale nazionale.

Un’azione artistica intensa tra barocco e contemporaneo

Sotto la direzione artistica di Olivia Wong, la performance si configura come un’azione pittorica audace, capace di fondere suggestioni barocche e linguaggi moderni. In soli quindici minuti, Tassi darà vita ai tratti definitivi di una moderna “Lucrezia”, ispirata al celebre capolavoro di Elisabetta Sirani, figura di spicco della pittura bolognese del Seicento.

Musica e gesto in un rituale unico

La performance sarà scandita dalle musiche di Chopin, Debussy e Piazzolla, eseguite dal vivo da Isabella Ricci su un pianoforte di straordinario valore storico: lo strumento firmato da Arturo Benedetti Michelangeli nel 1973. Il dialogo tra musica e gesto pittorico trasformerà l’azione in un’esperienza sensoriale totale, dove il segno grafico diventa vibrazione emotiva guidata dal lirismo del pianoforte.

Un’esperienza irripetibile

“Eros in Quindici Atti” non è una semplice rappresentazione, ma un atto rivelatore di bellezza, passione e potenza creativa. Una performance irripetibile, pensata per lasciare un’impronta profonda nel pubblico e per confermare il ruolo di Art City Bologna come uno dei palcoscenici più vivaci dell’arte contemporanea italiana.