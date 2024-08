ErmGroup Volley Altotevere avvia la preparazione per la stagione

La ErmGroup Volley Altotevere ha dato ufficialmente il via alla preparazione per la nuova stagione del campionato di Serie A3 Credem Banca. Gli allenamenti sono iniziati lunedì 26 agosto, con una settimana intensa programmata tra la palestra GPoint al mattino e il centro sportivo Pampaloni, situato a Fighille di Citerna, nel pomeriggio. La squadra si appresta a vivere la terza stagione consecutiva in questa competizione, con un misto di entusiasmo e determinazione.

Preparazione fisica e organizzazione degli allenamenti

Il tecnico Marco Bartolini, affiancato dai collaboratori Mirko Monaldi e Davide Marra, ha espresso la sua soddisfazione per l’inizio degli allenamenti, sottolineando l’attesa e l’impazienza con cui il gruppo ha accolto il ritorno al lavoro. “Non vedevamo l’ora di cominciare”, ha dichiarato Bartolini, ricordando che la data di inizio è stata più volte posticipata, aumentando così l’entusiasmo del gruppo. La preparazione estiva è stata rispettata dai giocatori, che si sono presentati in ottima forma, pronti ad affrontare le sfide che li attendono.

Assenze e novità in squadra

Due giocatori, Gabriel Galiano e Daniele Carpita, non erano presenti all’inizio della preparazione per motivi legati agli impegni con le rispettive nazionali. Galiano tornerà nei prossimi giorni, mentre Carpita è attualmente impegnato negli Europei Under 20, dove ha già partecipato alla partita d’esordio che ha visto l’Italia sconfitta da Israele. Nonostante queste assenze, Bartolini ha assicurato che il programma di lavoro non ne risentirà e che la squadra è pronta a proseguire con l’obiettivo di prepararsi al meglio per il campionato.

Nuova stagione, nuovi obiettivi

Quest’anno la ErmGroup Volley Altotevere ha deciso di puntare su un mix di giovani talenti e giocatori esperti, con l’intenzione di abbassare l’età media della squadra e introdurre nuovi stimoli. “Abbiamo scelto di investire su ragazzi motivati, affiancandoli a elementi più esperti”, ha spiegato Bartolini, che spera che questa sia la stagione giusta per ottenere risultati significativi.

Marco Bartolini ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere un profilo basso, concentrandosi sul lavoro quotidiano per arrivare pronti all’inizio del campionato. “L’obiettivo è vincere il più possibile, ma senza perdere di vista la necessità di lavorare duramente”, ha aggiunto.

Vantaggi logistici e calendario favorevole

Il ritorno nel girone Bianco è stato accolto positivamente dal tecnico, che ha evidenziato i vantaggi logistici legati a trasferte meno impegnative e a un calendario più ampio, senza sfide infrasettimanali. Le 18 giornate di campionato offriranno un respiro maggiore, permettendo di lavorare con più tranquillità e di sfruttare le pause festive per affinare la preparazione.

Staff tecnico e nuovi ruoli

Una novità importante riguarda Davide Marra, che, dopo aver rivestito il ruolo di giocatore e capitano, ha assunto la doppia veste di terzo allenatore e preparatore atletico, collaborando con Giovanni Collacchioni. Marra ha condiviso le sue prime impressioni su questo nuovo incarico, definendolo un “nuovo percorso” e mostrando entusiasmo per le sue nuove responsabilità. “Mi impegnerò al massimo, sia sul piano fisico che tecnico, per mettere a disposizione la mia esperienza anche al di fuori del campo”, ha dichiarato.

Prossimi appuntamenti della ErmGroup Volley Altotevere

La settimana iniziale di preparazione si svolgerà secondo il seguente calendario:

Lunedì 26 agosto: Palestra GPoint (mattina) – Centro Sportivo Pampaloni a Fighille di Citerna (pomeriggio)

Martedì 27 agosto: Allenamento tecnico presso la Palestra GPoint (mattina e pomeriggio)

Mercoledì 28 agosto: Sessione di allenamento fisico e tattico (palestra e campo)

Giovedì 29 agosto: Continuazione preparazione atletica e tecnica (mattina e pomeriggio)

Venerdì 30 agosto: Allenamento congiunto (luogo e avversario da definire)

La stagione della ErmGroup Volley Altotevere si annuncia dunque ricca di sfide, con un mix di esperienza e gioventù che cercherà di emergere nel panorama della Serie A3. La squadra è pronta a lavorare sodo, con la speranza di raggiungere gli obiettivi prefissati e di regalare nuove soddisfazioni ai propri tifosi.