Ermgroup San Giustino volley conferma la presenza di Leonardo Puliti

Ermgroup San Giustino conferma la presenza di Leonardo Puliti per la prossima stagione 2020-2021, al suo terzo anno consecutivo. Veterano del gruppo, il cui talento è stato in molte circostanze determinante, rinnova la fiducia nei confronti della società, continuando a condividerne i progetti.

In attesa della ripresa dei campionati ha espresso la volontà di mettersi sempre in gioco. “Al terzo anno mi sento ormai un SanGiustinese di fatto. La società ed il paese mi hanno dato tanto e mi hanno conquistato. Ora voglio vincere tutto con questa maglia e con questo gruppo, per portare la squadra dove merita di stare.”