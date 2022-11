Ermgroup San Giustino sconfitta al tie-break a Brugherio

BRUGHERIO – Al termine di un tie-break dalla dinamica persino incredibile e dopo quasi due ore e mezza di accesa battaglia agonistica, la ErmGroup San Giustino esce sconfitta per 2-3 sul campo della Gamma Chimica Brugherio nella ottava giornata del campionato di Serie A3 Credem Banca, girone Bianco. Dal palasport “Paolo VI”, i biancazzurri tornano con un punto e con tanti rimpianti per una vittoria che era alla loro portata (vedasi l’esito dell’interminabile terzo set, dopo il nuovo difficile rodaggio nel primo e l’eccezionale rimonta nel quinto), senza comunque nulla togliere ai meriti dei giovani padroni di casa, i Diavoli Rosa, bravi nel fare quadrato e nell’imporsi in una serata nella quale lamentavano qualche assenza.

Non c’era l’opposto Barotto, ma in compenso hanno funzionato alla grande le bande: l’olandese Van Solkema, autore di ben 37 punti e Chiloiro (20), non dimenticando l’ottima prestazione del libero Marini. Per la ErmGroup, 25 punti di un Hristoskov che ha funzionato a corrente alterna, 20 di un Quarta straordinario a muro (9 sigilli) e 16 di uno Skuodis decisivo in alcuni frangenti.

Danilo Durand, tecnico dei lombardi, schiera la diagonale Biffi-Carpita, al centro Mati e Innocenzi, a lato Van Solkema e Chiloiro e libero Marini. Formazione confermata da Marco Bartolini per la ErmGroup: Sitti in regia, Hristoskov opposto, Quarta e Stoppelli al centro, Cappelletti e Skuodis alla banda e Marra libero. Van Solkema inizia a pungere fin da subito, San Giustino non brilla in ricezione e comunque regna un equilibrio che Brugherio tenta di spezzare puntando sulla battuta, anche a costo di sbagliare. Il contrattacco vincente di Chiloiro e la lunga azione chiusa da Van Solkema danno il via allo strappo inferto dai locali, che arrivano sul 20-15 con una veloce di Mati. Quando poi Quarta non trova il campo in primo tempo, su uno dei suoi pochi errori e la situazione è di 23-17, per la Gamma Chimica è fatta, con il mani fuori sul primo tempo di Innocenzi che chiude sul 25-22.

Si attende la reazione della ErmGroup, che inizia a difendere, anche se Hristoskov pecca ogni tanto di precisione. I due ace consecutivi di Chiloiro, che portano Brugherio sul 10-8, sembrano un campanello d’allarme, ma stavolta Hristoskov c’è e dopo un ottimo lavoro in retroguardia con il colpo di Skuodis, seguito dall’ace del bulgaro, la ErmGroup prende il via, allungando con il muro di Stoppelli e con un contrattacco di Cappelletti per il 20-15. Ancora Hristoskov, poi Skuodis e infine Quarta con un muro portano i biancazzurri sulll’1-1 con parziale di 25-19.

La ErmGroup si è dunque sbloccata, anche se Brugherio non si scompone e riparte al meglio nel set che sarà il più lungo e combattuto di tutta la partita. Una continua altalena nella conduzione del punteggio fra le due squadre non riesce a dipanare la matassa: è Skuodis con un paio di prodezze a riportare avanti (13-12) San Giustino, ma i padroni di casa replicano subito e sul 17-16 in loro favore Bartolini inserisce Antonaci.

La Gamma Chimica è più tonica in difesa e con Chiloiro perfeziona l’azione che la porta sul 18-16; a questo punto, i ragazzi di Durand tengono il +2 fin quasi alla fine, quando Cappelletti – autore del 24 pari – perfeziona il recupero e rinvia il verdetto ai vantaggi; Hristoskov è l’artefice del +1, ma la ErmGroup non riesce a chiudere. Lo stesso Hristoskov subisce il muro che ribalta la situazione, Quarta (supportato dal video check) pareggia e allora tutto si decide con il successivo primo tempo di Innocenzi e con l’ace di Van Solkema su un pallone destinato a uscire e sfiorato in ricezione da Cappelletti, che frutta ai lombardi il 30-28 e il 2-1 in loro favore.

Immediata la reazione della ErmGroup, che non può più permettersi distrazioni: un ace di Skuodis all’incrocio delle linee e l’ennesimo muro di Quarta favoriscono il brillante inizio fino al 6-2 d’acchito che risveglia il tentativo di rimonta da parte di Brugherio.

Un lungo scambio con tocco finale di Skuodis (impeccabile in questa frazione) e l’attacco fuori banda di Van Solkema permettono allora un nuovo allungo fino al 15-10, ma i locali non demordono e riducono le distanze, tenendo alto l’interesse del match.

L’attacco di San Giustino è adesso meno incisivo e c’è poi un mani fuori di Skuodis che però l’arbitro tramuta in punto per Brugherio. Alla fine, è Quarta in primo tempo a fare la differenza (25-23) e a rimandare il tutto al tie-break.

Coach Bartolini schiera Antonaci fin dall’inizio e l’avvio della Gamma Chimica è fulminante: Carpita prima e Van Solkema poi approfittano in contrattacco dei problemi palesati dalla ErmGroup in fase di impostazione e portano in fuga Brugherio sul 7-3, poi divenuto 8-4 al cambio campo. Van Solkema va a segno anche in pipe e quando Antonaci subisce il muro a uno, l’esito sembra scontato: 11-5 per i padroni di casa, con il +6 che permane fino al 13-7.

In questo frangente, Van Solkema vive un momento di appannamento che riporta in bazzica la ErmGroup, grazie in primis a tre stampate vincenti a muro di Quarta, compresa quella che produce il ribaltamento del punteggio sul 14-13.

Van Solkema si riabilita e firma il 14 pari, poi un muro ai danni di Hristoskov e una conclusione out di Cappelletti consegnano il 17-15 e la vittoria alla Gamma Chimica. Per la ErmGroup, un’altra settimana di intenso lavoro per preparare la gara contro la Da Rold Logistics Belluno.