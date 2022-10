Ermgroup San Giustino sconfitta 1-3 a Fano nell’infrasettimanale di serie A3

Search for: Search Button

Ermgroup San Giustino sconfitta 1-3 a Fano, infrasettimanale A3

ErmGroup San Giustino ottima nel primo set (vinto) e fino alla fase decisiva del secondo, poi si sgonfia letteralmente nel terzo e nel quarto al cospetto di una Vigilar Fano che rialza il livello di attenzione soprattutto in difesa e mette in mostra la sua superiorità tecnica, con l’opposto Marks (20 punti) nelle vesti di trascinatore assieme a Gozzo (17 e 60% di realizzazione), ma con anche il prezioso contributo della panchina nel 3-1 ottenuto fra le mura amiche del palasport “Salvador Allende” al termine del turno infrasettimanale coincidente con la terza giornata del campionato di Serie E3 Credem Banca, girone Bianco.

Dall’altra parte della rete, le due distinte facce della formazione biancazzurra, che non ha saputo tenere il cambio di passo impresso dai locali e si è smarrita, incappando in una moltitudine di errori spesso anche banali, che hanno alimentato i vistosi break dei marchigiani e determinato il primo ko esterno stagionale. D’altronde, i parziali incassati si commentano da soli e l’auspicio è che si sia trattato di una parentesi a parte, al di là della maggiore caratura del Fano.

Maurizio Castellano, tecnico della Vigilar, schiera la diagonale Zonta-Marks, al centro Galdenzi e Maletto, a lato Ferri e Gozzo e libero Raffa. Marco Bartolini risponde con Sitti in regia, Hristoskov opposto, Quarta e Stoppelli al centro, Cappelletti e Sorrenti alla banda e Marra libero. Piccolo break sul 4-2 firmato da Cappelletti, ma la Vigilar recupera. Hristoskov (18 punti per lui) funziona a corrente alterna e gli errori dei padroni di casa, che forzano in battuta, aiutano San Giustino nel non perdere terreno.

Quando l’attacco in diagonale di Cappelletti finisce out e Fano va sul 15-12, sembra che la stoccata decisiva sia stata data, invece è proprio sul turno in battuta di un Cappelletti più efficace dai nove metri (ricezione avversaria in crisi) che la ErmGroup ribalta la situazione con un parziale di 5-0 e passa a condurre sul 17-15 per effetto del muro vincente di Stoppelli su Marks, che poi viene fermato anche da Quarta. Il tedesco si riscatta con l’ace del 20-19, ultimo vantaggio della Vigilar nel primo set: Cappelletti fa la voce grossa anche in attacco e il muro di Skuodis su Ferri firma il punto del 25-23.

Il vantaggio galvanizza la ErmGroup, che riparte al meglio con una difesa reattiva e con Sorrenti che concretizza. Va avanti 3-1, ma i muri vincenti e i contrattacchi di Gozzo determinano il rapido sorpasso di Fano e un vantaggio di 3 (7-4) sul fallo in palleggio di Sitti. I laterali Ferri e Gozzo permettono alla Vigilar di tenere questo margine, anche se Marra e compagni non demordono; anzi, il muro di Stoppelli su Marks corona l’inseguimento fino al 14 pari e allora è Gozzo a dare il nuovo strattone (18-15), grazie in primis alle battute del neo-entrato Roberti.

Anche Tito ci mette del suo con l’ace del 20-17 e allora Stoppelli replica con la stessa moneta, poi Sorrenti perfeziona l’ultima rincorsa (20-20) con il muro su Marks. È in questo frangente, tuttavia, che la ErmGroup sparisce lentamente dalla scena: un attacco forzato fuori bersaglio di Hristoskov, un’azione prolungata risolta da Ferri e l’ace di Gozzo rompono l’equilibrio sul 25-21, con situazione adesso di 1-1.

Punto a punto in avvio di terzo set, fino a quando Cappelletti conclude out e Gozzo piazza l’ace del 6-4 con l’ausilio del nastro. Nella ErmGroup entra Antonaci in luogo di Stoppelli e, una volta preso il muro da Zonta per l’8-5 in favore dei marchigiani, Hristoskov viene richiamato in panchina per fare posto a Cipriani.

Il tempo di ammirare una veloce al centro di Antonaci, prima dell’eclissi biancazzurra: San Giustino accusa un netto calo anche dal punto di vista mentale, con un paio di imprecisioni di Sorrenti e un muro di Galdenzi su Cipriani. Difesa e contrattacco sono “oliati” a dovere fra i ragazzi di coach Castellano, che arrivano al 14-6, poi ripartono con l’ace di Ferri e i muri di Marks ai danni di Skuodis.

Il resto lo fanno i tanti errori (compresa una invasione di seconda linea), mentre alla Vigilar riesce proprio tutto. Il punto del 25-15 arriva da… Antonaci, che pesta la linea al servizio.

La ErmGroup è frastornata dal ritmo che Fano imprime ora al match. Al muro su Sorrenti, seguono l’errore di posizione di Hristoskov sulla battuta dei marchigiani, che fin da subito vanno in fuga con i colpi di Maletto e Marks dopo una ricostruzione.

E se il muro di Stoppelli su Marks (9-7 per la Vigilar) restituisce qualche speranza, l’attacco out di Cappelletti in pipe è il segno premonitore di un destino che sta per essere scritto: Ferri aggiunge un altro ace e Marks concretizza in maniera straordinaria il lavoro di una difesa che fa sempre più la differenza.

L’attacco della ErmGroup non trova più varchi e i diversi falli rilevati dagli arbitri su invasioni e palleggi scavano un altro fosso che arriva a 11 lunghezze (21-10) quando Skuodis è murato da Marks, che suggella il trionfo di Fano con la prodezza dalla seconda linea che vale il 25-12 finale e i tre punti che si aggiungono a quelli ottenuti sul campo del Garlasco.