Ermgroup San Giustino 2 a 3 contro Rold Logistics Belluno

La ErmGroup San Giustino torna con un punto dallo “Spes Arena” di Belluno, il che non sarebbe di per sé stesso negativo se non fosse stato per il vantaggio di 2 set a 1 acquisito e di 8-4 al cambio campo del tie-break, momento nel quale la potenza e la precisione in battuta di Marco Novello e di Alberto Saibene hanno fatto la differenza in favore dei locali. C’è dunque un minimo di amaro in bocca, pur conoscendo l’indubbia caratura dell’avversaria. Va così ad appannaggio per 3-2 della Da Rold Logistics Belluno, sostenuta in ogni frangente dal caloroso pubblico amico, il mini-spareggio fra le quinte in classifica del girone Bianco del campionato di Serie A3 Credem Banca, dopo che le due squadre si erano spartite con merito due frazioni a testa. Il fondamentale dai nove metri è stato alla fine l’ago della bilancia, con Novello miglior realizzatore del match (23 punti), mentre fra i biancazzurri si segnalano Hristoskov a quota 20 – con un 38% di efficacia – poi Antonaci e Cappelletti con rispettivamente 14 e 13 punti.

Gian Luca Colussi, coach veneto, schiera la diagonale Maccabruni-Novello, la coppia centrale Mozzato-Stufano, a lato Saibene e Graziani e libero Martinez. Marco Bartolini ripropone in partenza il 6+1 di base: Sitti in regia, Hristoskov opposto, Quarta e Antonaci al centro, Cappelletti e Skuodis alla banda e Marra libero. Skuodis e Hristoskov firmano il 2-0 iniziale e il bulgaro, che parte bene, piazza anche l’ace del 5-2, quindi allunga a +4 (8-4) e Skuodis mette a profitto il turno in battuta di Cappelletti con il contrattacco del 12-7. Reagiscono i locali, nonostante il buon lavoro in difesa di San Giustino, anche se arrivano fino al -1 (11-12) con il colpo di Stufano, poi però i muri vincenti di Skuodis su Novello e di Hristoskov su Graziani danno il via all’allungo dei biancazzurri, che vedono ridursi il gap (19-17) sull’ace di Novello. Sitti allora risponde in battuta e il muro di Antonaci sistema di fatto la pratica, chiusa sul 25-21 da un altro muro, stavolta di Quarta su Graziani.

Si attende la risposta dei padroni di casa, che è praticamente immediata all’inizio della seconda frazione. Difesa e contrattacco le armi della Da Rold Logistics, trascinata da Saibene e Novello anche per effetto di qualche sbavatura nella ricezione sangiustinese. Il divario si allarga sempre più e tocca + 7 (14-7) per Belluno sull’errore in attacco di Cappelletti; Bartolini toglie Skuodis per Conti e di lì a poco Ingrosso rileva Cappelletti e Stoppelli concede respiro a Quarta. L’unico tentativo di riavvicinamento della ErmGroup è promosso da Hristoskov, che con i due ace di fila riporta i suoi a -4 (13-17), però la squadra non è ordinata e sbaglia anche qualche battuta di troppo, così Belluno riallunga e chiude sul 25-20 grazie a un errore al servizio di Ingrosso e a una invasione rilevata dagli arbitri.

Adesso è la ErmGroup che deve reagire e lo fa molto bene, con Conti confermato in campo. Partenza con il piede giusto: Graziani sbaglia in attacco, Quarta tocca a muro e il turno in battuta di Hristoskov produce un primo strappo sul 5-2; è poi il diagonale di Cappelletti a fermare il tentativo di rimonta della Da Rold Logistics e da quel momento Marra e compagni mettono la freccia: la ricezione di Belluno va in crisi sulle battute di Sitti, che trova due ace consecutivi e porta San Giustino sull’11-6; un altro punto in battuta molto importante è quello di Cappelletti all’incrocio delle linee e anche Conti fornisce il suo apporto con il sigillo del 14-9; i padroni di casa si affidano alla battuta di Graziani e in effetti recuperano fino al 13-15, ma si fermano lì: Quarta ferma a muro il nuovo entrato Candeago, San Giustino difende bene e colpisce con Cappelletti. La nuova ripartenza è quella decisiva: Antonaci pizzica a muro (22-15) e la strada è ora in discesa, con Cappelletti autore degli ultimi due punti per il 25-17 finale, che dà intanto la certezza del punto conquistato in classifica.

Belluno non ci sta: Guastamacchia in campo al centro per Stufano in avvio di quarta frazione e l’equilibrio inizia a spezzarsi al termine della più lunga azione di tutto il match, con difese miracolose da una parte e dall’altra, prima che l’arbitro ravvisi un quarto tocco e assegni ai venti il punto del 7-5. Novello scalda la mano in battuta e il suo ace frutta il 9-5: lo segue al servizio Saibene, che crea i presupposti per la vittoria della frazione: la ricezione della ErmGroup traballa e il muro subito da Cappelletti (14-6 per la Da Rold Logistics) lascia intendere che la soluzione della sfida sarà affidata al tie-break, anche perché Conti è impreciso, Hristoskov è murato e il successivo mani fuori di Novello scava il fosso sul 20-11. Skuodis rientra al posto di Conti, mentre Novello perfeziona il tutto con un ace e due diagonali a segno. L’errore in battuta di Cappelletti sentenzia l’epilogo sul 25-16 per il 2-2 dei veneti.

Guastamacchia per Belluno e Skuodis per San Giustino sono ancora in formazione e la ErmGroup prende subito il via: Hristoskov c’è e Skuodis azzecca l’ace del 5-2. Anche Quarta, con la complicità del nastro, aggiunge dai nove metri il punto del 7-3 e sul primo tempo di Antonaci (8-4) si va al cambio campo. Il primo scricchiolio in ricezione per la ErmGroup è sulla battuta di Graziani, con il comodo slash del rientrato Stufano; la squadra di Colussi si avvicina dopo l’errore in battuta di Antonaci e con l’ace all’incrocio delle linee di Novello corona la rimonta sul 10-10, passando subito a condurre sul pallonetto di seconda del regista Maccabruni. L’attacco vincente di Hristoskov (11-11) è l’ultimo acuto della ErmGroup: Novello risolve una situazione delicata sul proprio campo e al resto provvede Saibene con i due ace che chiudono la contesa sul 15-11. Sabato prossimo, ErmGroup chiamata al riscatto in casa contro la Monge-Gerbaudo Savigliano: la striscia positiva di quattro vittorie si è fermata, anche se la classifica si è pur sempre mossa. Ciononostante, i biancazzurri sono scesi al settimo posto, ma è oramai una caratteristica del girone di questo campionato.

“Sapevamo che loro avevano indubbie qualità dai nove metri e quando al tie-break erano sotto 4-8 non avevano altro sistema: o avrebbero battuto forte, o non ci avrebbero ripreso”. Così Marco Bartolini, tecnico della ErmGroup San Giustino a fine gara. “Siccome sono abituato a guardare sempre la parte mezza piena del bicchiere – aggiunge – dico che non era facile prendere un punto a Belluno, ma ci siamo riusciti, per quanto dispiaccia sempre farsi rimontare e perdere in questa maniera. D’altronde, la pallavolo è questa. Adesso penseremo al Savigliano, poi i conti li faremo alla fine, anche se adesso la salvezza è matematica a tutti gli effetti”.

DA ROLD LOGISTICS BELLUNO – ERMGROUP SAN GIUSTINO 3-2

(21-25, 25-20, 17-25, 25-16, 15-11)

DA ROLD LOGISTICS BELLUNO: Candeago 1, Saibene 11, Stufano 8, Novello 23, Martinez (L1) ricez. 72%, Maccabruni 3, Guolla, Graziani 10, Guastamacchia, Mozzato 9, Paganin. Non entrati: Galliani, Ostuzzi, Pierobon (L2). All. Gian Luca Colussi e Roberto Malaguti.

ERMGROUP SAN GIUSTINO: Hristoskov 20, Marra (L1) ricez. 29%, Daniel, Sitti 3, Ingrosso 1, Conti 2, Skuodis 5, Stoppelli 1, Cappelletti 13, Antonaci 14, Quarta 8. Non entrati: Cioffi (L2), Procelli, Cipriani. All. Marco Bartolini e Mirko Monaldi.

Arbitri: Fabio Bassan di Milano e Marco Pasin di Torino.

BELLUNO: battute sbagliate 19, ace 7, muri 6, ricezione 48% (perfetta 25%), attacco 46%, errori 38.

SAN GIUSTINO: battute sbagliate 25, ace 10, muri 10, ricezione 55% (perfetta 29%), attacco 43%, errori 44.

Durata set: 28’, 25’, 24’, 25’ e 16’, per un totale di un’ora e 58’.