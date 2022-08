Search for: Search Button

ErmGroup Pallavolo San Giustino, chi sono i suoi collaboratori

La ErmGroup Pallavolo Giustino non è soltanto una Società, ma anche una grande famiglia della quale fanno parte tanti collaboratori preziosissimi, che lavorando “dietro le quinte”, rendono questa realtà unica e speciale.

Un ringraziamento va proprio a tutti loro, all’infermiera Biccheri Fabiana, allo Speaker Luca Bogliari, a Massimo Cioffi, accompagnatore della prima squadra, a Pasquale Lafigliola, responsabile arbitri e bar, a Tiziana Milli Consoli, segretaria della società, a Laura Pasqui, Responsabile logistica e abbigliamento, ad Annarita Patarchi, segnapunti e secondo responsabile arbitri, ad Adriano Rossi, collaboratore della prima squadra e Sussy Vigorena, custode del Palasport.

Tutti vicini ai nostri atleti, amanti di questo sport, alcuni di loro presenti dalle origini, come la segretaria e addetta alla biglietteria Tiziana Consoli, che ha espresso tutto quello che porterà in questa nuova avventura :” Sono giunta al quinto anno di collaborazione con la Pallavolo San Giustino, il primo in Serie A, un’esperienza nuova anche per me. Sicuramente porterò il mio impegno, la mia disponibilità, e delle sane regole.

La Serie A3 Credem Banca richiede un impegno diverso ma voglio vivere questa stagione con leggerezza, continuando ad instaurare come sempre fatto un bel rapporto con i ragazzi. In realtà ogni anno è una novità, nulla resta uguale al precedente, ma ogni stagione ti arricchisce di un bagaglio da portare con sé. Il bello del mio lavoro è lo stare insieme agli atleti, sono una presenza costante al palazzetto e per loro voglio esserci sempre”.