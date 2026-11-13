Maiocchi e Alpini trascinano la squadra al successo

📌 FLASH NEWS – ErmGroup Altotevere espugna Brugherio con un netto 3-0 e conserva il secondo posto nel girone Bianco di Serie A3. Decisivi Alpini e Maiocchi in una gara cresciuta con il passare dei minuti, chiusa in poco più di un’ora e con ampi margini nei parziali finali

Altotevere, 16 11 2026 – L’ErmGroup Altotevere raggiunge l’obiettivo della trasferta lombarda e torna da Brugherio con tre punti pesanti per la classifica. Al palasport del centro sportivo Paolo VI, la formazione biancazzurra supera l’Allianz Diavoli Rosa Brugherio con un netto 3-0, confermando il proprio momento positivo nel campionato di Serie A3 Credem Banca. La squadra guidata da Mirko Monaldi si è presentata all’appuntamento senza Marzolla, rimasto precauzionalmente a riposo a causa del problema al ginocchio che lo aveva già limitato nella precedente gara. Nonostante l’assenza, l’Altotevere ha saputo gestire il match con autorità, trovando soluzioni efficaci e allungando progressivamente il divario sugli avversari. Il successo permette ai biancazzurri di mantenere il secondo posto nel girone Bianco dopo cinque giornate di campionato, confermando continuità di rendimento e solidità di gruppo.

La sfida è iniziata con una fase di sostanziale equilibrio. Brugherio ha provato a sfruttare il fattore campo e nei primi scambi è riuscita anche a costruire un piccolo vantaggio grazie alla buona efficacia al servizio. L’Altotevere, però, ha progressivamente trovato ritmo. Determinanti alcune situazioni favorevoli a muro e una maggiore incisività in battuta, aspetti che hanno consentito agli ospiti di riequilibrare rapidamente il punteggio e di prendere il comando delle operazioni.

Dal 14-13 per i padroni di casa, la gara ha iniziato a cambiare volto. I biancazzurri hanno aumentato l’intensità difensiva e migliorato la qualità della fase break. Il vantaggio accumulato nella parte conclusiva del parziale è stato gestito senza particolari difficoltà fino al 25-20 che ha portato l’ErmGroup avanti nel conto dei set.

Nel secondo set la formazione umbra ha mostrato con maggiore evidenza la differenza emersa sul piano tecnico e dell’organizzazione di gioco.

Dopo un iniziale equilibrio, con Brugherio capace di rimanere a contatto nelle prime battute, l’Altotevere ha accelerato grazie alla precisione in attacco e a una maggiore continuità nei fondamentali. Gli errori dei lombardi e la crescita degli ospiti hanno prodotto un margine sempre più consistente.

Alpini, schierato nell’inedito ruolo di opposto, ha iniziato a trovare con regolarità il punto, mentre la distribuzione di Bellucci ha permesso alla squadra di mantenere alta l’efficienza offensiva. Nel finale il vantaggio è diventato rassicurante. Un ace di Bellucci e una giocata vincente di Cengia hanno indirizzato definitivamente il set, chiuso poi sul 25-17.

La terza frazione ha rappresentato la dimostrazione più evidente della superiorità mostrata dall’ErmGroup nel corso della serata.

I biancazzurri sono partiti con un eloquente 7-0 che ha immediatamente spezzato l’equilibrio. Due ace consecutivi, una fase muro-difesa efficace e la continuità degli attaccanti hanno permesso di creare un distacco importante fin dai primi scambi. Brugherio ha tentato di reagire riducendo parzialmente il passivo, ma l’inerzia era ormai completamente dalla parte degli ospiti. Alpini ha continuato a colpire con efficacia da posto due, mentre Maiocchi ha confermato la propria incisività sia in attacco sia al servizio. Con il punteggio ormai al sicuro, il tecnico Mirko Monaldi ha avuto l’opportunità di concedere spazio anche ad alcuni giovani della rosa. Tra questi Bianchini ha fatto il proprio esordio in Serie A3, mentre sono entrati in campo anche Luatti, Giovagnoli e Cherubini. Il set si è chiuso con un netto 25-14, risultato che ha certificato una superiorità mai più messa in discussione dopo le prime fasi dell’incontro.

Sul piano individuale sono arrivate indicazioni positive da diversi interpreti. Matteo Maiocchi, autore di 13 punti, ha garantito continuità durante tutta la gara ed è stato particolarmente efficace al servizio, fondamentale che ha spesso creato problemi alla ricezione avversaria. Il miglior realizzatore dell’incontro per l’Altotevere è stato però Alpini, capace di raggiungere quota 16 punti nel nuovo ruolo affidatogli per l’occasione. Da sottolineare anche la prestazione di Cengia, autore di 10 punti e protagonista in più occasioni sia a muro sia nelle situazioni di gioco sopra la rete.