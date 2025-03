ErmGroup Altotevere: ultima sfida regolare a Valenza per i play-off

Obiettivo punti fondamentali contro Negrini Cte Acqui Terme in corsa al primato

ErmGroup Altotevere – La stagione regolare del girone Bianco di Serie A3 Credem Banca si avvicina al termine e l’attenzione si sposta verso le ultime due giornate cruciali. La ErmGroup Altotevere , squadra che ha mostrato costanza e competitività durante il torneo, affronta una trasferta decisiva a Valenza . L’appuntamento è fissato per le 18 del 2 marzo , quando dovrà misurarsi con la solida formazione della Negrini Cte Acqui Terme .

La partita assume un valore strategico rilevante, non solo per il risultato diretto ma anche per le implicazioni legate alla classifica generale. La squadra ospite, allenata da Totire, presenta un roster ben equilibrato e privo di problemi fisici significativi. Tra i nomi in campo figurano il centrale Esposito, Mazza e Biasotto, supportati dal regista Bellanova. Accanto a loro, Pievani e Petras completano un gruppo pronto a dare il massimo.

Il contesto della gara vede la Negrini Cte Acqui Terme in una posizione di forza, distanziata solo di un punto dalle prime due classificate, San Donà di Piave e Belluno . Questa prossimità rende l’incontro ancora più stimolante, poiché ogni punto conquistato potrebbe influenzare direttamente l’ordine finale del girone.

Uno dei protagonisti della rosa biancazzurra, lo schiacciatore Daniele Carpita , ha espresso la determinazione della squadra in vista dell’impegno imminente. “Abbiamo un obiettivo chiaro: presentarci ai play-off nelle migliori condizioni possibili,” dichiara il giovane atleta. Le parole di Carpita riflettono una consapevolezza comune all’interno del gruppo, che intende trasformare eventuali rimpianti passati in carburante per il futuro.

Un episodio recente, infatti, ha lasciato un segno negativo nella memoria della squadra: la sconfitta subita contro Belluno (1-3) a casa. Un esito che, pur essendo amaro, offre opportunità di crescita e motivazione aggiuntiva. “Non ci dimenticheremo questa esperienza, ma dobbiamo concentrarci sul presente,” aggiunge Carpita.

Nonostante alcune fasi del match contro Belluno abbiano visto la squadra sotto pressione, particolarmente nei primi e terzi set, l’ErmGroup Altotevere ha dimostrato di essere capace di reagire. Anche senza esprimere al meglio le proprie potenzialità, la formazione è riuscita a sfiorare il tie-break, evidenziando una resilienza importante.

Questo aspetto positivo viene ora utilizzato come elemento di forza per prepararsi al confronto con Acqui Terme. Una sfida che richiederà precisione tattica e concentrazione totale, considerato il valore elevato degli scacchi in palio.

L’allenatore Totire può contare su una rosa completa, dove figure come Cester e Botto contribuiscono con esperienza e tecnica. Il ruolo di Petras e Pievani, invece, rappresenta un punto di forza offensivo che potrebbe fare la differenza in situazioni critiche.

Guardando al panorama generale del girone, la competizione resta aperta fino all’ultima giornata. Oltre all’obiettivo diretto di accumulare punti, la squadra deve tenere d’occhio le mosse delle altre formazioni coinvolte nella lotta per le prime posizioni.

In conclusione, la partita a Valenza sarà un test cruciale per l’ErmGroup Altotevere. Oltre a definire la posizione finale in classifica, offrirà l’opportunità di consolidare la preparazione necessaria per affrontare i play-off, fase decisiva del calendario annuale. La strada verso i quarti di finale passerà attraverso la capacità di gestire pressioni e momenti difficoltosi, dimostrando maturità e professionalità.

Con questo spirito, la squadra parte per l’ultima trasferta della stagione regolare, pronta a scrivere un capitolo importante della sua storia nel campionato di Serie A3.