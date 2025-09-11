ErmGroup Altotevere Pallavolo pronta la nuova stagione

11 Settembre 2025 Sport, Ultime notizie 0

Matteo Alpini afferma “Abbiamo i mezzi per sognare”

SAN GIUSTINO (PG) – È un settembre di sudore e sorrisi quello che si respira nel palazzetto della ErmGroup Altotevere Pallavolo. La squadra sta affrontando con grande impegno le intense sedute di preparazione pre-campionato, e tra i volti nuovi più osservati c’è senza dubbio quello di Matteo Alpini, schiacciatore toscano classe 2000, reduce da una stagione in Serie A2 e desideroso di lasciare il segno nella sua nuova avventura in Serie A3 Credem Banca.

Giunto a San Giustino dopo l’esperienza a Siena, Alpini ha trovato un ambiente familiare e sereno, dove il lavoro quotidiano si intreccia con un forte spirito di gruppo. “Mi sto trovando davvero bene – racconta –. È un ambiente sano, il luogo è tranquillo, la società è seria e organizzata. Per me è stato naturale ambientarmi, merito dei compagni e dello staff che mi hanno accolto alla grande”.

Matteo Alpini è nato a Prato, ha compiuto 24 anni lo scorso 24 agosto e rappresenta uno dei prospetti più interessanti nel rooster umbro, nonostante un piccolo stop dovuto a qualche linea di febbre nei giorni scorsi, lo schiacciatore è già rientrato a pieno regime, alternando lavoro in palestra a sedute anaerobiche sotto la guida del trio tecnico Bartolini-Monaldi-Marra.

“Stiamo lavorando sodo, con grande concentrazione e spirito di sacrificio – spiega –. Le doppie sedute sono impegnative, ma necessarie per costruire la condizione giusta. Personalmente sto bene e sono carico. La voglia di emergere c’è e credo sia una motivazione condivisa da tutta la squadra”.

L’ErmGroup, si prepara così ad affrontare un campionato che si preannuncia avvincente, con formazioni come Belluno e Reggio Emilia accreditate tra le favorite del girone Bianco. Ma Alpini non si lascia impressionare e lancia un messaggio chiaro: “Non è semplice ora definire il nostro ruolo, ma le sensazioni sono buone. Abbiamo i mezzi per bissare l’impresa dello scorso anno e dire la nostra anche in questa stagione. Lavoriamo per questo ogni giorno”.

Alpini, che lo scorso anno ha collezionato 14 punti e 3 muri vincenti in A2, affronta ora una nuova realtà, in un campionato che definisce “stimolante e tutto da scoprire”. Nonostante l’etichetta di “esordiente” in A3, porta con sé l’esperienza di una categoria superiore, ma soprattutto una mentalità vincente.

“C’è tanta voglia di mettersi in evidenza – sottolinea –. Ma al di là dei risultati personali, credo sia fondamentale costruire qualcosa di solido come squadra. I singoli emergono quando il gruppo funziona. E qui le basi ci sono tutte”.

Dal comunicato stampa della ErmGroup Altotevere Pallavolo, si evince che il cammino della squadra verso l’inizio della nuova stagione prosegue a ritmo serrato. Oltre alla programmazione tecnica, sabato 13 settembre sarà un momento speciale per tutto l’ambiente biancazzurro: la squadra sarà protagonista di un evento pubblico nel rione Mattonata a Città di Castello, dove alle 21:30 in piazza delle Tabacchine è prevista la presentazione ufficiale del team. Un’occasione per stringere il legame con i tifosi, presentare il nuovo volto della squadra e vivere una serata di sport, festa e condivisione.

Per Matteo Alpini sarà anche l’occasione per ricevere l’abbraccio del suo nuovo pubblico. “Non vedo l’ora – conclude –. È bello quando si sente il calore della gente e si percepisce che c’è entusiasmo. Vogliamo regalare emozioni e dare tutto per questa maglia”.

