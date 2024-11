ErmGroup Altotevere lotta, ma Gabbiano Mantova vince 3-2

ErmGroup Altotevere lotta, ma la Gabbiano FarmaMed Mantova vince 3-2

ErmGroup – Una partita avvincente, ricca di emozioni e colpi di scena, quella che ha visto affrontarsi ErmGroup Altotevere e Gabbiano FarmaMed Mantova nella quarta giornata del campionato di Serie A3 Credem Banca, girone Bianco. La formazione di Marco Bartolini, nonostante un inizio difficile e due set persi con ampio margine, ha saputo risollevarsi grazie a una serie di cambi che hanno trasformato il corso dell’incontro. Alla fine, però, sono stati gli ospiti a spuntarla, conquistando il primo successo esterno della stagione con il punteggio di 2-3 (18-25, 16-25, 25-22, 25-19, 12-15).

L’inizio della gara è stato tutto a favore della squadra di Simone Serafini, che ha preso subito il comando delle operazioni, approfittando della difficoltà iniziale dei padroni di casa. La Gabbiano FarmaMed ha dominato i primi due set, imponendosi con punteggi di 25-18 e 25-16 grazie a una prestazione solida e un’attacco efficace, soprattutto da parte di Baldazzi e Pinali, mentre l’ErmGroup faticava a trovare il ritmo giusto, complice anche l’infortunio di Scaltriti, che ha limitato le opzioni offensive della formazione di San Giustino.

Nel terzo set, però, Bartolini ha deciso di cambiare l’assetto della squadra. Il tecnico ha inserito Stoppelli, Carpita e Battaglia, una mossa che si è rivelata decisiva. L’opposto siciliano, con i suoi 19 punti, è stato una delle grandi sorprese della serata, guidando la squadra a una rimonta impressionante. Dopo aver perso i primi due set, ErmGroup ha reagito con forza e determinazione, mostrando una migliorata difesa e ricezione, e approfittando anche delle difficoltà degli avversari, che hanno visto calare il rendimento di Baldazzi e Scaltriti. Il terzo set si è chiuso 25-22 per la squadra di casa, grazie anche a un ottimo Battaglia e a un ace di Troiani che ha fatto esplodere il pubblico del palasport di San Giustino.

Il quarto set ha visto ErmGroup continuare sulla scia dell’entusiasmo, con Battaglia e Stoppelli che hanno preso in mano le redini del gioco, mettendo in difficoltà una Mantova che sembrava aver perso la concentrazione. La squadra di Bartolini ha iniziato con un parziale di 3-0, per poi allungare fino al 10-8 grazie a un attacco potente di Carpita. Nonostante una reazione di Mantova, con Pinali e Ferrari a guidare il ritorno, la squadra di casa ha continuato a pressare, trovando in Battaglia il giocatore decisivo. Alla fine, il set è stato vinto 25-19, mandando la partita al tie-break.

Nel quinto set, la tensione era palpabile, e la partita ha visto un continuo scambio di vantaggi tra le due formazioni. Mantova, pur avendo visto un calo di Baldazzi, è riuscita a trovare in Pinali e nel palleggiatore Depalma la lucidità necessaria per chiudere il match. Nonostante una grande reazione di Battaglia e una serie di ottimi muri da parte di Stoppelli, il risultato finale è stato favorevole a Gabbiano FarmaMed Mantova, che ha vinto 15-12, conquistando così i due punti in palio.

Una sconfitta amara per l’ErmGroup Altotevere, ma che porta con sé segnali positivi. Il cambio di marcia della squadra, grazie ai cambi effettuati da Bartolini, ha mostrato che la formazione di San Giustino ha la capacità di reagire anche nei momenti difficili. La partita ha anche evidenziato una panchina lunga e pronta, con giocatori come Stoppelli, Carpita e Battaglia che hanno saputo dare un contributo fondamentale quando chiamati in causa. Il muro di Galiano, la prestazione di Skuodis e l’atteggiamento positivo di Cappelletti sono altri segnali che fanno sperare in una crescita costante della squadra.

D’altro canto, Mantova ha confermato la sua solidità, anche se ha dovuto fronteggiare diverse difficoltà, tra cui il calo di alcuni dei suoi principali protagonisti. Baldazzi, pur restando il miglior marcatore della squadra con 22 punti, ha avuto un abbassamento della sua performance nei momenti cruciali, mentre la sostituzione di Scaltriti ha obbligato il coach Serafini a rivedere le sue strategie. Tuttavia, la risposta di Pinali e Ferrari è stata determinante, e la presenza di Depalma come palleggiatore ha garantito l’ordine necessario per tenere salda la squadra nelle fasi decisive.

Con questo risultato, Gabbiano FarmaMed Mantova si aggiudica i primi due punti lontano dalle mura amiche, mentre l’ErmGroup Altotevere può comunque essere soddisfatta della sua reazione, che ha fatto intravedere le potenzialità di una squadra che può giocarsela con tutti. La squadra di Marco Bartolini, ora, sarà chiamata a una trasferta delicata contro Cagliari, con l’obiettivo di continuare a migliorare e cercare la prima vittoria stagionale.

Statistiche finali della partita

ErmGroup Altotevere: Troiani 1, Biffi 2, Marzolla 7, Galiano 6, Battaglia 19, Cioffi (L2), Skuodis 8, Stoppelli 7, Pochini (L1) ricezione 87%, Cappelletti 5, Carpita 9, Quarta 6. Non entrati: Fleming, Cipriani. All. Marco Bartolini e Mirko Monaldi.

Gabbiano FarmaMed Mantova: Parolari 6, Baldazzi 22, Tauletta 8, Scaltriti 3, Marini (L1) ricezione 70%, Pinali 18, Ferrari 16, Depalma 9, Gola 1, Catellani. Non entrati: Miselli, Zanini, Massafeli Iasi, Montarulo (L2). All. Simone Serafini e Cristian Lorenzi.

Arbitri: Claudia Angelucci di Pisa e Giulio Bolici di Montepulciano.

Durata set: 25’, 27’, 31’, 30’ e 21’, per un totale di 2 ore e 14’.