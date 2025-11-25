ErmGroup Altotevere firma poker storico in A3

Quattro successi consecutivi per 3-0, record imbattuto

La ErmGroup Altotevere continua a sorprendere e a imporsi come una delle realtà più solide della Serie A3 Credem Banca. La formazione biancazzurra ha centrato la quarta vittoria consecutiva con il punteggio netto di 3-0, un risultato mai raggiunto prima dalla squadra in questa categoria. La striscia positiva consente al gruppo guidato da Biffi di collocarsi al secondo posto del girone Bianco, in compagnia di Belluno e Gabbiano Farmamed Mantova, nonostante i turni di riposo che rendono la classifica parziale e difficile da interpretare in modo definitivo.

I numeri confermano la crescita: 337 punti realizzati in sei giornate, con 114 servizi vincenti. La ricezione perfetta si attesta al 28,9%, seconda solo al 34,1% di Sarroch, mentre l’attacco biancazzurro viaggia su un’efficienza del 47,8%, appena dietro al 48,7% di Acqui Terme. Nel confronto diretto, però, la ErmGroup ha toccato il 60%, dimostrando una capacità di rendimento superiore nei momenti decisivi.

Sul piano individuale, Simone Marzolla ha firmato 18 punti per tre gare di fila, raggiungendo quota 86 e diventando il miglior marcatore della squadra, davanti a Matteo Alpini (75) e Augusto Quarta (62), quest’ultimo primo assoluto tra i centrali della categoria. Niccolò Cappelletti si distingue con 7 ace nelle ultime quattro partite, mentre Quarta e Compagnoni dominano a muro con 16 e 10 rispettivamente.

La percentuale di realizzazione di Quarta, pari al 77%, resta un dato eccezionale, mentre Marzolla cresce al 43%. Oltre alle cifre, emerge la coesione del gruppo, capace di reagire con maturità alle difficoltà contro Acqui Terme e di ribaltare situazioni complicate. La squadra mostra compattezza e determinazione, elementi che fanno pensare a una stagione di alto livello.

La sfida ora è mantenere continuità e perfezionare i meccanismi di gioco, con l’obiettivo di consolidare un percorso che già oggi ha il sapore del record.

