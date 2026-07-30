ErmGroup Altotevere detta la linea per il torneo di Serie A3

I tecnici Monaldi e Marra guidano la compagine ad Altotevere

💥 Il roster della ErmGroup Altotevere per la stagione 2026/2027 mantiene un’età media di venticinque anni. Il centrale Augusto Quarta sarà il veterano e il giocatore più anziano del gruppo, mentre i tecnici Mirko Monaldi e Davide Marra sono alla sesta.

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Altotevere, 30 luglio 2026 – La società pallavolistica del comprensorio ha ufficialmente delineato l’organico per l’imminente campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca, come riporta il comunicato dell’ErmGroup Volley Altotevere. Per la quinta annata consecutiva, il club difenderà i propri colori nella terza categoria nazionale, prendendo parte per la quarta volta al girone Bianco. La pianificazione strategica operata dalla dirigenza per l’anno agonistico 2026/2027 ha confermato i pilastri fondamentali sia sul rettangolo di gioco sia all’interno dello staff tecnico, mantenendo un perfetto equilibrio tra esperienza e gioventù.

La composizione numerica del gruppo conta 15 elementi effettivi, ai quali si uniscono 3 promettenti atleti provenienti direttamente dal settore giovanile. La linea verde resta il fulcro del progetto: i calcoli anagrafici evidenziano infatti un’età media complessiva pari a 25 anni, un dato che si attesta in perfetta continuità con i 25 anni esatti registrati nella precedente tornata agonistica.

In seguito alla conclusione dell’esperienza in maglia biancazzurra da parte di Filippo Pochini, i gradi di atleta più anziano del gruppo passano formalmente al centrale Augusto Quarta, il quale festeggerà il traguardo dei 33 anni nel prossimo mese di ottobre. Il posto d’onore in questa speciale graduatoria di anzianitàa spetta a Giacomo Cherubini, atteso al compimento dei trentadue anni a dicembre, seguito a ruota da Roberto Pinali, che ha spento trentuno candeline nello scorso mese di gennaio. Il trio appena menzionato rappresenta l’unica quota di tesserati ad aver già superato la soglia dei trent’anni all’interno dell’intero parco giocatori.

Oltre al primato anagrafico, Augusto Quarta detiene anche lo scettro di veterano per distacco in termini di permanenza continuativa nel club, apprestandosi a disputare il suo quinto campionato consecutivo sotto le insegne della ErmGroup. Nel quadro delle conferme storiche si inserisce Simone Marzolla, giunto alla sua quarta stagione in biancazzurro, mentre Flavio Procelli inaugura il suo terzo anno complessivo in società, sebbene non vissuto in modo consecutivo. Saranno invece alla seconda esperienza di fila sia Giacomo Cherubini sia Matteo Maiocchi. Sul fronte delle giovani promesse, Francesco Elìa Masala orbita intorno alla prima squadra per la terza annata consecutiva, dopo aver calcato per la prima volta i campi di Serie A3 nel corso del 2025.

ROSTER ERMGROUP VOLLEY ALTOTEVERE

Stagione agonistica 2026/2027

Campionato Naz. le Serie A3 Credem Banca – girone Bianco

n. 1 Filippo GIOVAGNOLI 2007 S m. 1,97

n. 2 Davide BIANCHINI 2007 S m. 1,94

n. 3 Vittorio BROCCATELLI 2005 L m. 1,80

n. 4 Francesco Elìa MASALA 2005 C m. 2,00

n. 5 Simone MARZOLLA 1999 O m. 1,98

n. 7 Alessandro BELLUCCI 1998 P m. 1,90

n. 8 Riccardo CENGIA 2001 C m. 1,98

n. 9 Roberto PINALI 1995 S m. 1,87

n. 10 Matteo ALPINI 2001 S m. 1,96

n. 13 Flavio PROCELLI 2002 C m. 2,00

n. 17 Augusto QUARTA 1993 C m. 2,00

n. 21 Giacomo CHERUBINI 1994 O m. 1,84

n. 22 Matteo MAIOCCHI 1998 S m. 1,92

n. 23 Gabriele LUATTI 2004 P m. 1,76

n. 95 Tommaso BALDINI 2005 C. m. 1,96

Inoltre, sono poi aggregati alla formazione maggiore anche Pietro BRUNI, classe 2009, schiacciatore, altezza m. 1,84; Riccardo LAURENZI, classe 2009, palleggiatore, altezza m. 1,86 e Artur TESSITORE, classe 2009, schiacciatore, altezza m. 1,89.

Primo allenatore: Mirko MONALDI

Secondo allenatore: Davide MARRA

Preparatore atletico: Davide MARRA

Scout man: Francesco FIORUCCI

I veri punti di riferimento storici del sodalizio si trovano tuttavia nell’area tecnica, dove il primo allenatore Mirko Monaldi e il secondo allenatore Davide Marra tagliano il traguardo della sesta stagione di appartenenza. Il percorso professionale dei due tecnici racconta la crescita interna della societa: Mirko Monaldi ha ricoperto il ruolo di vice alle spalle di Marco Bartolini per cinque anni prima di assumere la guida principale, mentre Davide Marra ha vissuto la scalata societaria partendo dalla militanza in Serie B e proseguendo nei primi due anni di A3 nel ruolo di libero e capitano, per poi passare due stagioni come assistente e preparatore prima della promozione odierna.