Equitazione, a Città di Castello con supervisione di Cividini

Questo fine settimana, quindici equipaggi provenienti da tutta l’Umbria, ma anche da Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, si ritroveranno a Città di Castello per uno stage di Attacchi con il tecnico federale Cristiano Cividini, uno tra i più titolati e prestigiosi atleti italiani di questa specialità. Sotto la supervisione di Cividini, le lezioni si svolgeranno al Circolo ippico della Città di Castello, in vocabolo Caldese di Celle, nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 agosto. La sessione terminerà domenica 23 agosto con gli equipaggi che si sfideranno in gara come prova in vista dei Campionati italiani di Attacchi che si svolgeranno a Modena il 5 e 6 settembre. Tra gli atleti che prenderanno parte al weekend castellano ci saranno anche tre driver della Nazionale.

L’evento è organizzato dalla Federazione italiana sport equestri Umbria.