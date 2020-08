Emergenza Covid Città di Castello, nuovi orari di accesso ai servizi del comune

E’ stato pubblicato il nuovo Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori ed utenti in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” e le nuove misure organizzative di accesso ai servizi del comune di Città di Castello. Il documento conferma l’accesso agli uffici comunali di norma attraverso procedure amministrative digitali messe a disposizione dall’Ente e come l’accesso in presenza del pubblico agli uffici avvenga solo previo appuntamento.

In deroga l’accesso in presenza avviene anche senza previo appuntamento presso le rispettive sedi per Protocollo Comunale Palazzo del Podestà Ingresso lato piazza Fanti (piano terra) da Lunedì a Venerdì 8:30-13:00; Lunedì e Giovedì 15:00-17:30;

Servizio di Segretariato Sociale Palazzo del Podestà Ingresso lato piazza Fanti (piano terra) Lunedì a Venerdì 8:30-13:00; Lunedì e Giovedì 15:00-17:30;

Servizio Anagrafe e Stato Civile Palazzo Corsi – via XI Settembre e Delegazione di Trestina – piazza Italia Lunedì a Venerdì 8:30-13:00; Lunedì e Giovedì 15:00-17:30; Sportello Polizia Municipale, Loggiato Gildoni – piazza A.Costa Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato 09:00 12:00; Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

Palazzo del Podestà Ingresso lato corso Cavour (piano terra) da Lunedì a Venerdì 8:30-13:00; Lunedì e Giovedì 15:00-17:30, Sabato 9:00-12:00;

Ufficio Informazioni Turistiche Palazzo del Podestà Ingresso lato corso Cavour (piano terra) da Lunedì a Venerdì 8:30-13:00; Lunedì e Giovedì 15:00-17:30, Sabato 9:00-12:00;

Biblioteca Comunale Palazzo Vitelli a San Giacomo Via XI Settembre Martedì-Venerdì 9:00-18:00, Sabato 9:00-13:00, Domenica 15:00-19:00;

Servizio Messi Notificatori Palazzo Corsi – via XI Settembre da Lunedì a Venerdì 8:30-11:00, Lunedì e Giovedì 15:30-16:30.

L’accesso a tutti gli uffici comunali attraverso contatto telefonico è garantito nei seguenti orari: da Lunedì a Venerdì dalle 8:30 alle 13:30; Lunedì e Giovedì dalle 15:00 alle 17:30.