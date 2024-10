Elezioni regionali 2024: richiesta voto domiciliare entro il 28 ottobre

Elezioni regionali 2024 – Gli elettori residenti a Città di Castello affetti da patologie che impediscono il trasferimento presso i seggi elettorali hanno la possibilità di richiedere di votare a domicilio. La scadenza per presentare tale domanda è fissata per lunedì 28 ottobre. Questa misura riguarda le elezioni del presidente della giunta regionale e dell’assemblea legislativa dell’Umbria, in programma per il 17 e 18 novembre.

Per poter usufruire di questa opportunità, gli interessati devono inviare al sindaco una dichiarazione in carta libera. Nella dichiarazione dovranno specificare la volontà di esercitare il proprio diritto di voto presso l’abitazione in cui risiedono, fornendo l’indirizzo completo e allegando una copia della tessera elettorale. È importante sottolineare che alla dichiarazione deve essere allegato un certificato medico, rilasciato dal funzionario designato dall’Usl Umbria 1, attestante la condizione di infermità ai sensi della legge n. 46/2009. Tale certificato deve confermare la presenza di un’infermità con prognosi di almeno 60 giorni dalla data di rilascio o una condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, che impedisce l’elettore di recarsi al seggio.

Inoltre, gli elettori possono essere assistiti da un accompagnatore durante il voto a domicilio. Per ulteriori informazioni, i cittadini possono contattare il Servizio Elettorale del Comune di Città di Castello al numero 075.8529242 o tramite email all’indirizzo elettorale@comune.cittadicastello.pg.it.

Per facilitare la consultazione delle informazioni relative al voto domiciliare e per altre procedure elettorali, il Comune ha reso disponibile una sezione dedicata chiamata “Elezioni Trasparenti” sul proprio portale web. Gli utenti possono visitare il sito ufficiale del Comune all’indirizzo Elezioni Trasparenti, dove troveranno tutte le indicazioni necessarie per partecipare attivamente alle elezioni regionali.

La scadenza del 28 ottobre è quindi fondamentale per coloro che necessitano di votare senza spostarsi dalla propria abitazione. È cruciale che gli elettori interessati agiscano tempestivamente per non perdere l’opportunità di esprimere il proprio voto in un momento di grande importanza per la comunità.

La possibilità di votare a domicilio è una misura inclusiva, mirata a garantire che tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni di salute, possano partecipare attivamente alla vita politica regionale. Le elezioni del 17 e 18 novembre rappresentano un momento chiave per la regione Umbria, in cui gli elettori sono chiamati a scegliere i loro rappresentanti. Il Comune di Città di Castello si impegna a fornire tutte le risorse necessarie per facilitare la partecipazione democratica, affinché ogni voce possa essere ascoltata.