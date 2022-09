Search for: Search Button

Elezioni, orari di apertura più ampi degli uffici del Servizio Elettorale

In vista delle consultazioni politiche di domenica 25 settembre, l’Ufficio Elettorale del Comune e la delegazione comunale di Trestina garantiranno una fascia oraria di apertura al pubblico più ampia per venire incontro alle esigenze dei cittadini, in particolare per il rilascio o la sostituzione delle tessere elettorali.

Domani, giovedì 22 settembre, il personale dell’ente in servizio nella sede di via XI Settembre,41, nel quartiere San Giacomo, sarà a disposizione degli elettori dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

L’Ufficio Elettorale osserverà un orario continuato sia nelle giornate di venerdì 23 settembre (dalle ore 8.30 alle ore 18.00), che di sabato 24 (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) e domenica 25 settembre (dalle ore 7.00 alle ore 23.00). La delegazione comunale di Trestina in via Unione Sovietica, 13 sarà aperta al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 di giovedì 22 settembre; dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di venerdì 23 settembre; dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di sabato 24 settembre; dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00 di domenica 25 settembre. La responsabile del Servizio Elettorale Daniela Salacchi raccomanda ai cittadini aventi diritto al voto di verificare per tempo il possesso e la validità della tessera elettorale.

A questo proposito, si ricorda che la tessera elettorale viene rilasciata in caso di deterioramento o smarrimento (con il duplicato che sarà consegnato previa apposita dichiarazione dell’interessato ed eventuale restituzione della tessera danneggiata); in caso di furto (con la domanda di duplicato che dovrà essere corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza); in caso trasferimento della residenza a Città di Castello da un altro comune (presentandosi muniti della tessera elettorale del comune di precedente residenza); in caso di esaurimento degli spazi (presentandosi con la tessera esaurita).