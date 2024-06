Elezioni del Parlamento Europeo: a Città di Castello 30.941 cittadini alle urne

Saranno 30.941 i tifernati chiamati alle urne per le Elezioni del Parlamento Europeo 2024, in programma sabato 8 giugno (dalle ore 15.00 alle ore 23.00) e domenica 9 giugno (dalle ore 7.00 alle ore 23.00). Nei 56 seggi del territorio comunale di Città di Castello (54 ordinari e 2 speciali, il 47 bis all’ospedale e il 41 bis all’Asp Muzi Betti) potranno votare 16.020 femmine e 14.921 maschi. Tra loro, si presenteranno per la prima volta al seggio 551 nuovi elettori che hanno compiuto 18 anni dopo l’ultima tornata elettorale delle politiche 2022 (287 maschi e 264 femmine), mentre saranno 39 i cittadini comunitari (29 femmine e 10 maschi) che hanno chiesto di partecipare alla consultazione.

L’elettore più anziano alle urne ha 104 anni e fa parte del gruppo di 25 ultracentenari residenti attualmente a Città di Castello (21 femmine e 4 maschi), mentre il più giovane compirà 18 anni domani, 6 giugno. Alle elezioni europee parteciperanno anche 32 studenti fuori sede, residenti in nove comuni (12 maschi e 20 femmine), che hanno presentato domanda all’Ufficio Elettorale.

Seggi. Tra i 56 seggi allestiti nel territorio di Città di Castello dal Servizio Elettorale del Comune coordinato dalla responsabile Daniela Salacchi, il più piccolo sarà ancora una volta il numero 43 a Petrelle, con 207 elettori, mentre il più grande sarà sempre il numero 5 alla scuola elementare nord di via Cadibona, nel quartiere La Tina, con 826 aventi diritto al voto.

Alcuni cittadini avranno a disposizione seggi ubicati in luoghi diversi rispetto a quelli abituali, per la concomitanza con i lavori di ristrutturazione in corso in alcune sedi che impediscono di utilizzare gli edifici: gli elettori delle sezioni 9 – 10 – 14 della scuola dell’infanzia Montedoro potranno votare nella vicina scuola elementare Montedoro; quelli delle sezioni 4 – 7 – 8 – 25 – 34 – 41 della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri presso la scuola secondaria di primo grado Giovanni Pascoli; quelli delle sezioni 36 – 50 – 52 – 53 della scuola primaria di Trestina presso la scuola secondaria di primo grado di Trestina, che sarà a disposizione anche per gli aventi diritto al voto della sezione 39 della scuola primaria di Badia Petroia e della sezione 44 dell’ex scuola materna, sede della pro loco di Lugnano. Gli elettori delle sezioni 20 – 21 della scuola primaria di Riosecco potranno esercitare il proprio diritto di voto nella scuola primaria di Userna.

Voto con accompagnatore. Gli elettori che necessitino di essere accompagnati in cabina per esercitare il proprio diritto di voto, e non dispongano dell’apposito timbro sulla tessera elettorale che concede in via permanente questa opportunità, potranno rivolgersi al servizio di certificazione che l’Usl Umbria 1 ha predisposto presso il Centro di Salute in via Vasari, nel quartiere Madonna del Latte. I medici del Distretto Altotevere saranno a disposizione degli interessati da domani, giovedì 6 giugno, a sabato 8 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Le certificazioni potranno essere richieste nei giorni feriali che precedono la consultazione elettorale anche attraverso l’indirizzo di posta elettronica dir.distretto.altotevere@ uslumbria1.it.

Trasporto al seggio. Il Comune metterà a disposizione un servizio di trasporto pubblico ai seggi, con un veicolo idoneo per persone con disabilità e per anziani, che sarà utilizzabile sabato 8 giugno dalle ore 16.00 alle ore 18.30 e domenica 9 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30. Il trasferimento potrà essere prenotato al numero di telefono 339.7383277.

Orari di apertura al pubblico. Per consentire ai cittadini le operazioni necessarie a partecipare al voto, con particolare riferimento al rilascio delle tessere elettorali che i possessori sono invitati a controllare, l’Ufficio Elettorale del Comune osserverà orari di apertura al pubblico prolungati.

Il personale in servizio nella sede di via XI Settembre 41, nel quartiere San Giacomo, sarà a disposizione degli elettori giovedì 6 giugno (dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30), mentre nel fine settimana gli uffici saranno aperti con orario continuato: venerdì 7 giugno dalle ore 8.30 alle ore 18.00, sabato 8 giugno dalle ore 9.00 alle ore 23.00 e domenica 9 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00. La delegazione comunale di Trestina in via Unione Sovietica, 13 sarà aperta al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 di giovedì 6 giugno; dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di venerdì 7 giugno; dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 di sabato 8 giugno; dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00 di domenica 9 giugno.

Informazioni. Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Elettorale del Comune (telefono 075.8529242, fax 075.8552306, e-mail elettorale@comune. cittadicastello.pg.it ).