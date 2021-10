Elezioni Città di Castello, ha votato il 66,97 in ribasso rispetto a 5 anni fa

Chiusi i seggi in tutti i 12 Comuni e ora parte la conta dei voti. Le partite chiave a Città di Castello, Assisi, Amelia e Spoleto. L’affluenza in Umbria alla chiusura dei seggi alle ore 15 di lunedì 4 ottobre è sopra la media nazionale.

Affluenza ore 15 in Umbria

L’affluenza alle ore 15 di lunedì 4 ottobre in chiusura dei seggi è stata del 67,60% in ribasso rispetto alle precedenti consultazioni che erano state del 68,31. In provincia di Perugia si regista un’affluenza del 66,50, mentre in quella di Terni del 70,63 in ribasso rispetto alle precedenti che era stata del 70,25 in quella di Perugia e del 72,86 in quella di Terni.