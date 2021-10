Elezioni Città di Castello, affluenza alle ore dodici non supera il 13 per cento

Si vota in Umbria il 3 e il 4 ottobre 2021. Sono i 12 comuni della regione (sui 92 totali) che sceglieranno il prossimo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. La consultazione interessa Assisi, Bettona, Bevagna, Città di Castello, Nocera Umbra, Spoleto, per la provincia di Perugia, ed Amelia, Avigliano Umbro, Castel Giorgio, Montecastrilli, Otricoli, Parrano, per quella di Terni. Si vota con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno, con possibilità di ballottaggio il 17 e 18 ottobre, ad Assisi, Città di Castello e Spoleto, città con oltre 15 mila abitanti.

Affluenza ore 12 in Umbria

L’affluenza alle ore 12 in totale in Umbria è stata del 12,91% in ribasso rispetto alle precedenti consultazioni che erano state del 18,10. In provincia di Perugia si regista un’affluenza del 12,43, mentre in quella di Terni è molto più alta del 15,31, ma in ribasso rispetto alle precedenti che era stata del 17,83 in quella di Perugia e del 19,40 in quella di Terni.

Affluenza ore 12 Assisi 13,14% (precedenti 18,49)

Bettona 15,03% (precedenti 20,38)

Bevagna 11,55% (precedenti 17,66)

Città di Castello 12,82% (precedenti 17,78), pari a 4.096 votanti su un totale di 31.946.

Nocera Umbra 15,91% (precedenti 20,35)

Spoleto 10,75% (precedenti 16,72)

Amelia 13,88 (precedenti 18,37)

Avigliano Umbro 13,89% (precedenti 17,27)

Castel Giorgio 18,12% (precedenti 26,50)

Montecastrilli 17,59% (precedenti 17,88)

Otricoli 17,22% (precedenti 24,08)

Parrano 14,70% (precedenti 20,52)

In occasione delle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, il Servizio Sistemi Informativi e Telematici del Comune consentirà ai cittadini di seguire in diretta i risultati dello spoglio nei seggi. Dalle ore 15.00 di lunedì 4 ottobre tutti i dati saranno consultabili in tempo reale al link https://comune.cittadicastello.pg.it/pagina868_risultati-in-tempo-reale.html. La pagina dedicata ai risultati elettorali potrà essere raggiunta attraverso il portale istituzionale (https://comune.cittadicastello.pg.it), cliccando sulla sezione “Elezioni trasparenti” e poi su “Risultati in tempo reale”.

Schieramenti divisi a Città di Castello

Con Luca Secondi (Pd, Luca Secondi sindaco, Partito Socialista, La Sinistra), Luciana Bassini (M5s, Castello Cambia, Civici per Città di Castello, Sinistra civica progressista, Unione civica Tiferno), Roberto Marinelli (Lega, Marinelli sindaco, Autonomi e partite Iva), Andrea Lignani Marchesani (FdI, Fi, Civica Castello).