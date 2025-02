Eletta Monia Paradisi alla vice-presidenza del Cal Umbria

Eletta – Monia Paradisi è stata nominata ieri alla vice-presidenza del Cal (Consiglio delle autonomie locali dell’Umbria). Insieme a lei, sono stati eletti il sindaco di Cannara, Fabrizio Gareggia, e il presidente Erigo Pecci, sindaco di Bastia Umbra. Le congratulazioni per la nuova carica sono giunte dal sindaco Luca Secondi e dalla consigliera regionale Letizia Michelini. Anche il consigliere comunale Tommaso Campagni è parte del Consiglio.

La notizia dell’elezione di Paradisi è stata comunicata con una nota ufficiale dalla presidente del consiglio regionale dell’Umbria, Sarah Bistocchi, che ha espresso le sue congratulazioni. Durante l’apertura del consiglio comunale, il sindaco Luca Secondi ha esteso le sue più sentite felicitazioni alla consigliera per il nuovo incarico, che si aggiunge alla recente nomina di Campagni nel consiglio.

Il Cal è un organo previsto dalla Costituzione italiana e istituito tramite lo statuto regionale. La sua composizione include membri di diritto, membri elettivi e membri designati. Tra i membri di diritto figurano i presidenti delle province della regione e i sindaci dei comuni con una popolazione di almeno quindicimila abitanti. I membri elettivi comprendono dieci consiglieri comunali di comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, tre consiglieri di comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti e tre consiglieri di comuni con meno di cinquemila abitanti. I membri designati includono tre sindaci di comuni con popolazione tra cinquemila e quindicimila abitanti, di cui due per la provincia di Perugia e uno per quella di Terni, e cinque sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti, di cui tre per la provincia di Perugia e due per la provincia di Terni.

La creazione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) è stata concepita come una struttura organizzativa stabile per facilitare la comunicazione tra gli enti, in linea con i principi di sussidiarietà e collaborazione. Questa struttura è prevista dall’articolo 123 della Costituzione, il quale attribuisce agli statuti regionali il compito di stabilirne le modalità operative.

Le congratulazioni espresse dal sindaco Luca Secondi sono state accompagnate da quelle della consigliera regionale Letizia Michelini, che ha evidenziato l’importanza di questo organismo regionale. Michelini ha augurato buon lavoro ai neoeletti di Todi, sottolineando il loro ruolo nel promuovere le istanze del territorio.

L’elezione di Paradisi, Gareggia e Pecci rappresenta un passo significativo per il nuovo assetto del Cal, contribuendo a rafforzare il legame tra le diverse amministrazioni locali e la regione. La vice-presidenza di Paradisi, in particolare, potrebbe portare a una maggiore attenzione verso le questioni locali e a una più efficace collaborazione tra i vari enti.

Il Cal ha il compito di garantire un dialogo continuo tra i vari livelli di governo, favorendo l’attuazione di politiche che rispondano alle esigenze delle comunità locali. Con la sua elezione, Paradisi si trova in una posizione strategica per influenzare le decisioni che riguardano il territorio umbro, avendo l’opportunità di far sentire le voci dei cittadini e delle amministrazioni locali.

In questo contesto, la nomina di Tommaso Campagni come consigliere, avvenuta nei giorni scorsi, si integra perfettamente con l’obiettivo del Cal di rappresentare in modo equo le diverse realtà comunali. La presenza di rappresentanti provenienti da comuni di diverse dimensioni permette di garantire una visione complessiva delle esigenze e delle sfide che le amministrazioni locali devono affrontare.

La sinergia tra Paradisi, Gareggia e Pecci, unita alla collaborazione con il sindaco Secondi e la consigliera Michelini, potrebbe rivelarsi cruciale per affrontare le questioni più urgenti dell’Umbria. Le politiche locali, infatti, richiedono un’attenzione particolare e un coordinamento efficace, in modo da rispondere in modo adeguato alle necessità dei cittadini.

Il ruolo del Cal diventa, dunque, fondamentale nel mettere in rete le esperienze e le competenze dei vari enti locali, facilitando il confronto e la condivisione di buone pratiche. In questo modo, si potrà lavorare per costruire un futuro che tenga conto delle specificità e delle potenzialità di ciascuna comunità.

In conclusione, l’elezione di Monia Paradisi alla vice-presidenza del Cal rappresenta un’importante opportunità per promuovere lo sviluppo del territorio umbro e favorire una collaborazione più stretta tra le amministrazioni locali. La sfida che attende i neoeletti sarà quella di tradurre in azioni concrete le aspettative delle comunità, cercando di rispondere in modo efficace alle sfide che si presenteranno nei prossimi anni.