E45, auto si ribalta a Città di Castello: muore 57enne

Vittima un uomo campano, moglie e due figli restano feriti

📌 FLASH NEWS – Tragico incidente sulla E45 a Città di Castello: un 57enne campano è morto dopo che la Dacia Duster sulla quale viaggiava con la famiglia ha urtato il guardrail e si è ribaltata. Feriti lievemente la moglie e i due figli.

CITTÀ DI CASTELLO – Un uomo di 57 anni, residente in Campania, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 27 agosto lungo la E45, nel territorio comunale di Città di Castello. Nell’incidente sono rimaste ferite anche la moglie e i due figli della vittima, che viaggiavano insieme a lui.

L’auto sulla quale si trovava la famiglia, una Dacia Duster, per cause ancora da chiarire è finita contro il guardrail e successivamente si è ribaltata. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente.

Il bilancio definitivo è quindi di un morto e tre feriti. Le tre persone sopravvissute hanno riportato conseguenze giudicate lievi e sono state accompagnate all’ospedale di Città di Castello per ricevere le cure necessarie e sottoporsi agli accertamenti sanitari.

L’incidente poco dopo le 13 sulla E45

Lo schianto si è verificato poco dopo le ore 13, mentre la Dacia Duster procedeva lungo la E45 in direzione Sud. Il 57enne si trovava alla guida della vettura con a bordo la moglie e i due figli.

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni disponibili, per ragioni che dovranno essere stabilite attraverso gli accertamenti della Polizia stradale, l’automobile ha impattato violentemente contro il guardrail. Dopo l’urto, il mezzo si è ribaltato sulla carreggiata.

La dinamica non ha interessato altre automobili in transito. Gli accertamenti dovranno ora consentire di ricostruire con precisione quanto avvenuto nei momenti immediatamente precedenti all’impatto e di individuare le cause che hanno determinato la perdita di controllo del veicolo.

Vigili del fuoco al lavoro per estrarre il conducente

Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia stradale e il personale Anas.

Particolarmente delicato l’intervento dei Vigili del fuoco, chiamati a raggiungere ed estrarre dall’abitacolo il conducente della Dacia Duster. Le condizioni del 57enne sono apparse estremamente gravi.

In una prima fase era stato predisposto per uno dei feriti il trasferimento mediante l’elisoccorso Nibbio all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, in considerazione della gravità della situazione.

Nonostante l’intervento dei soccorritori, per il conducente non è stato possibile evitare il peggiore degli esiti. Il 57enne è deceduto sul posto poco dopo l’incidente, a causa delle gravi conseguenze riportate nello schianto.

Moglie e due figli trasportati in ospedale

Diversa la situazione degli altri tre componenti della famiglia presenti all’interno della vettura. La moglie e i due figli della vittima sono rimasti feriti, ma le conseguenze riportate sono risultate fortunatamente lievi.

All’arrivo delle squadre di soccorso gli altri occupanti erano già fuori dal veicolo. Sono stati assistiti dal personale sanitario e successivamente trasferiti all’ospedale di Città di Castello, dove sono stati sottoposti alle cure e agli accertamenti del caso.

L’incidente ha dunque coinvolto esclusivamente la famiglia che si trovava a bordo della Dacia Duster. Non risultano altri mezzi interessati dalla collisione.

Polizia stradale al lavoro per ricostruire la dinamica

Gli accertamenti sulla dinamica sono stati affidati alla Polizia stradale, intervenuta sulla E45 per effettuare tutti i rilievi necessari.

Gli elementi raccolti sul luogo dell’incidente serviranno a ricostruire la traiettoria della vettura e le circostanze che hanno preceduto l’impatto contro il guardrail. Le cause dello schianto restano al momento in corso di accertamento e non vengono indicate ulteriori ipotesi.

Il tratto interessato è stato inoltre messo in sicurezza per permettere ai soccorritori di lavorare e consentire successivamente il ripristino delle normali condizioni di circolazione.

E45 chiusa in direzione Sud fino alle 16.30

L’incidente ha avuto inevitabili conseguenze anche sulla viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, la E45 è stata chiusa in direzione Sud tra gli svincoli della Piastra logistica e Città di Castello Nord.

Il provvedimento è rimasto in vigore fino alle 16.30. Durante la chiusura, il traffico diretto verso Sud è stato deviato sulla viabilità secondaria, con indicazioni predisposte sul posto.

Il personale Anas ha operato insieme alla Polizia stradale e agli altri soccorritori per gestire la circolazione e permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni successive all’incidente.

Resta ora affidato agli accertamenti della Polizia stradale il compito di chiarire per quale motivo la Dacia Duster abbia urtato il guardrail e si sia successivamente ribaltata, causando la morte del conducente 57enne e il ferimento degli altri tre componenti della sua famiglia.