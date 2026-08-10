E45, auto fuori strada: grave un bambino di due anni, feriti

Fuori strada allo svincolo sud, quattro persone sono ferite

📌 FLASH NEWS – Grave incidente sulla E45, in direzione Perugia, allo svincolo di Città di Castello sud. Un’auto è finita fuori strada: ferito gravemente un bambino di due anni, trasferito con elisoccorso a Perugia. Ferite altre tre persone

L’incidente sulla E45 in direzione Perugia

Grave incidente stradale sulla E45, nella serata, all’altezza dello svincolo di Città di Castello sud. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 20, lungo la carreggiata in direzione Perugia, e ha coinvolto un’automobile sulla quale viaggiavano quattro persone, tra cui due bambini.

Per cause che, sulla base delle prime informazioni disponibili, sono ancora da accertare, la vettura è uscita dalla sede stradale. Le conseguenze più serie sono state riportate da un bambino di appena due anni, rimasto gravemente ferito.

La dinamica esatta dell’incidente dovrà essere ricostruita. Secondo le prime informazioni, durante l’uscita di strada il piccolo sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Si tratta di un elemento emerso nella fase iniziale e sul quale saranno necessari gli accertamenti del caso.

Il bambino trasferito in elisoccorso a Perugia

Le condizioni del bambino hanno richiesto il trasferimento urgente all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Per consentire un trasporto rapido verso la struttura sanitaria del capoluogo umbro è stato utilizzato l’elisoccorso.

Il bambino è stato quindi affidato alle cure dei sanitari dell’ospedale perugino. Le informazioni disponibili descrivono le sue condizioni come gravi, senza fornire ulteriori particolari sul quadro clinico.

Nello stesso ospedale è stata trasferita anche una donna che si trovava a bordo dell’automobile coinvolta nell’incidente. Anche per lei è stato disposto il trasporto al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Altre due persone portate all’ospedale di Città di Castello

Nell’incidente sono rimaste coinvolte complessivamente quattro persone. Oltre al bambino di due anni e alla donna trasferiti a Perugia, a bordo dell’automobile viaggiavano infatti un’altra donna e un altro bambino.

Per questi ultimi due feriti le condizioni sono state indicate come meno gravi. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Città di Castello, dove sono stati sottoposti agli accertamenti e alle cure necessarie.

La diversa destinazione ospedaliera è stata quindi stabilita sulla base delle condizioni riscontrate dopo l’incidente, con il trasferimento verso Perugia delle persone che necessitavano dell’assistenza sanitaria indicata come più urgente nelle prime informazioni.

Da chiarire le cause dell’uscita di strada

Resta ancora da stabilire che cosa abbia determinato l’uscita di strada dell’automobile mentre percorreva la E45 in direzione Perugia. Al momento non sono state fornite indicazioni sulle possibili cause del sinistro e non risultano elementi sufficienti per ricostruire con precisione la sequenza che ha preceduto l’incidente.

Il punto interessato è quello in corrispondenza dello svincolo di Città di Castello sud, lungo uno degli assi stradali principali dell’Umbria. L’incidente si è verificato intorno alle 20 e ha reso necessario l’intervento dei soccorsi per assistere le quattro persone presenti all’interno della vettura.

Particolare attenzione resta concentrata sulle condizioni del bambino di due anni, che ha riportato le conseguenze più serie ed è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Perugia.

Quattro feriti, due ricoverati a Perugia

Il bilancio delle prime informazioni disponibili è dunque di quattro persone ferite. Il bambino di due anni, indicato in gravi condizioni, e una donna sono stati trasferiti al Santa Maria della Misericordia di Perugia. L’altra donna e il secondo bambino, le cui condizioni risultano meno gravi, sono stati invece accompagnati all’ospedale di Città di Castello.

Gli accertamenti dovranno ora permettere di chiarire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno provocato l’uscita di strada della vettura. Restano inoltre da definire nel dettaglio le condizioni delle persone coinvolte, in particolare quelle del piccolo trasferito d’urgenza nel capoluogo umbro.