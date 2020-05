Due persone denunciate dai Carabinieiri a Umbertide, uno aveva perso il controllo dell’auto

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Monte Santa Maria Tiberina, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne tifernate che, alla guida della propria autovettura, nella località Banchetti di Umbertide, ne ha perso il controllo andando ad urtare violentemente contro un palo della pubblica illuminazione.

Sul posto, il personale del Comando Arma intervenuto, ha subito avuto modo di rilevare che il conducente del veicolo, fortunatamente rimasto illeso, avesse probabilmente abusato di alcool. Sottoposto per tale ragione agli accertamenti di rito, il 30enne è risultato positivo agli esami, con un tasso di alcol nel sangue 4 volte superiore al massimo consentito.

Lo stesso inoltre, è risultato avere la patente scaduta di validità ormai da molti mesi. Per lui quindi, oltre alla sanzione amministrativa di euro di € 158 per guida con patente scaduta, è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica di Perugia per guida in stato ebbrezza alcolica, violazione che nei casi in cui il tasso alcolemico risulti particolarmente alto, prevede fino ad un 1 anno di arresto e fino a 6.000 euro di ammenda.

Sempre ad Umbertide, I Carabinieri della locale Stazione Carabinieri, nel contesto degli ordinari controlli nei confronti dei detentori di armi, attività che i Carabinieri non hanno mai sospeso data l’importanza della tematica neppure nelle settimane in cui l’emergenza dovuta alla pandemia da Covid 19 era più avvertita, hanno deferito un 53enne del posto. L’uomo infatti, immigrato orami da lungo tempo da un altro comune ove legittimamente deteneva due fucili da caccia, li aveva portati nell’attuale residenza senza avvisare dello spostamento le autorità di Pubblica Sicurezza. Sul tema delle armi, la normativa richiede ovviamente molta attenzione ed un forte senso di responsabilità da parte dei detentori; il 53enne quindi, a cui i due fucili sono subito stati sequestrati, dovrà adesso rispondere della violazione di omessa denuncia di armi.