Donna soccorsa in auto: il salvataggio grazie ai Carabinieri

Due chiamate al 112 donna rintracciata e soccorsa in un’auto

📌 FLASH NEWS – Una donna è stata trovata priva di conoscenza in auto a Città di Castello. I Carabinieri l’hanno soccorsa dopo due chiamate al 112. Sul posto, il 118, che ha disposto il trasporto all’ospedale di Perugia per ricevere le cure.

L’allarme del marito dopo l’allontanamento

Una donna in pericolo di vita è stata rintracciata e soccorsa ieri sera dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, intervenuti dopo una richiesta di aiuto del marito e una successiva segnalazione relativa a un’automobile. L’operazione si è conclusa con il trasporto della paziente all’Ospedale di Perugia, dopo l’arrivo del personale sanitario.

A contattare per primo il Numero Unico di Emergenza 112 è stato il marito convivente, un uomo di 49 anni. Nella telefonata ha riferito che la moglie si era allontanata dall’abitazione alla guida della propria vettura. L’uomo ha espresso preoccupazione per la sua incolumità, temendo che potesse compiere un gesto estremo.

La seconda segnalazione e il ritrovamento

Poco dopo le 21, al 112 è arrivata un’altra chiamata. La segnalazione riguardava un’auto sospetta ferma in un’area isolata della località Zoccolanti, nel territorio di Città di Castello. Si trattava dell’indicazione che ha consentito ai militari di raggiungere il luogo in cui si trovava la donna.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile. Una volta arrivati, hanno riconosciuto il mezzo ricercato e verificato la presenza della donna nell’abitacolo. La conducente era priva di conoscenza e non rispondeva ai richiami. Le sue condizioni hanno reso necessario agire immediatamente per poterla raggiungere e prestarle soccorso.

L’accesso all’abitacolo e i primi soccorsi

Di fronte all’assenza di risposte, i militari hanno rotto il finestrino anteriore della vettura. Attraverso quell’apertura hanno potuto raggiungere la donna e tentare di rianimarla, mentre attendevano l’arrivo degli operatori sanitari.

Il personale del 118 di Città di Castello è giunto prontamente e ha proseguito l’assistenza. La paziente è stata quindi trasportata all’Ospedale di Perugia. Il resoconto dell’intervento non fornisce ulteriori indicazioni sull’evoluzione delle sue condizioni dopo il trasferimento nella struttura sanitaria.

Il contributo delle chiamate di emergenza

Nella ricostruzione dell’accaduto, le due telefonate hanno avuto funzioni complementari: la prima ha portato all’attenzione dei soccorritori l’allontanamento e il timore del familiare; la seconda ha fornito un riferimento concreto per individuare l’automobile.

La tempestività delle segnalazioni, insieme alla rapidità dell’accesso al veicolo e dell’assistenza, ha permesso di evitare conseguenze più gravi. L’episodio evidenzia il ruolo della collaborazione di familiari e cittadini nell’attivazione dei soccorsi attraverso il 112.