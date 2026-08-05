Donazione Santa Spina, Montone torna nel Medioevo storico

📌 Dall’8 al 16 agosto Montone torna al Quattrocento con la Donazione della Santa Spina. Cortei, studi, spettacoli, gare tra Rioni, mostre e concerti animeranno il borgo, che celebra storia, cultura e tradizione in un ricco programma estivo.

Dal 9 al 16 agosto il borgo di Montone ospiterà l’edizione 2026 della Rievocazione Storica della Donazione della Santa Spina, uno degli appuntamenti più rappresentativi dell’estate umbra. Per otto giorni il centro storico si trasformerà in un grande scenario a cielo aperto, ricreando le atmosfere della Contea di Braccio da Montone e del figlio Carlo Fortebracci, protagonisti della storia cittadina.

L’iniziativa, profondamente radicata nella tradizione locale, propone un calendario ricco di eventi culturali, spettacoli, momenti di approfondimento storico e appuntamenti dedicati alla vita medievale, coinvolgendo residenti e visitatori in un percorso che unisce memoria, identità e valorizzazione del patrimonio storico.

L’edizione 2026 assume un valore particolare anche sul piano scientifico e culturale. Accanto alla rievocazione storica trova infatti spazio un programma di approfondimento reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Perugia, con iniziative dedicate alla conoscenza della storia dei Fortebracci e alla valorizzazione dell’eredità spirituale dell’anno francescano.

L’apertura della manifestazione, prevista per domenica 9 agosto, sarà affidata alla Giornata di Studi “I Fortebracci mecenati di Montone”, ospitata alle ore 10.30 nella Chiesa di San Francesco.

Nel corso dell’incontro la professoressa Chiara Guerzi approfondirà il tema dedicato ad Antonio Alberti da Ferrara, pittore attivo presso la corte di Braccio, mentre il professor Andrei Bliznukov illustrerà il valore del Codice di Cleveland, identificato come il messale francescano appartenuto ai Fortebracci.

La stessa giornata inaugurale proseguirà nel pomeriggio con l’apertura della mostra fotografica “Montone, la festa, l’incanto”, realizzata attraverso gli scatti di Paolo Ippoliti.

Alle ore 19 l’Auditorium San Fedele ospiterà invece il concerto per organo e tromba “Arma et Amores”, appuntamento che accompagnerà l’avvio ufficiale della settimana dedicata alla Donazione della Santa Spina.

In serata è prevista inoltre la presentazione delle Castellane e degli Sbandieratori, protagonisti della rievocazione storica insieme ai numerosi figuranti in costume.

Cuore della manifestazione saranno ancora una volta i tre Rioni storici di Montone. Porta del Borgo, identificato con i Soldati, Porta del Monte, rappresentante dei Nobili, e Porta del Verziere, espressione del Contado, si confronteranno attraverso una serie di prove che richiamano le antiche competizioni medievali.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano le tradizionali Stornellate, rappresentazioni teatrali che ricostruiscono episodi di vita quattrocentesca, e la gara di tiro con l’arco storico, organizzata dagli Arcieri del Castello Arietano.

Ogni prova contribuirà ad assegnare punteggi riservati che saranno sommati fino alla serata conclusiva dedicata alla proclamazione del Rione vincitore.

Sabato 15 agosto rappresenterà uno dei momenti centrali della manifestazione.

Nel pomeriggio saranno disputati i giochi popolari del “Guanto di sfida”, mentre in serata verrà proclamato il Rione vincitore del Palio.

Nella stessa occasione sarà eletta anche la Castellana, figura ispirata a Margherita Malatesta, moglie di Carlo Fortebracci, simbolo della tradizione storica della manifestazione.

La conclusione della settimana è prevista per domenica 16 agosto.

La giornata inizierà con la visita guidata alla reliquia della Santa Spina, proseguirà nel pomeriggio con il tradizionale Grande Corteo Storico della Donazione, che attraverserà il centro di Montone con centinaia di figuranti in costume, e terminerà nel Chiostro di San Francesco con il concerto finale “Cielo e terra”.

Il corteo rappresenta il momento più solenne dell’intera rievocazione e richiama ogni anno numerosi visitatori attratti dalla ricostruzione storica e dalla suggestiva ambientazione del borgo.

Per l’intera durata della manifestazione saranno aperte, ogni sera dalle ore 19.30, le tradizionali Taverne Rionali.

Gli spazi gastronomici offriranno ai partecipanti la possibilità di degustare specialità della cucina umbra e ricette ispirate alla tradizione storica, completando l’esperienza della rievocazione con un percorso dedicato ai sapori del territorio.

L’appuntamento conferma così la Donazione della Santa Spina come una delle manifestazioni storiche più significative dell’Umbria, capace di coniugare ricerca culturale, spettacolo, tradizione popolare e valorizzazione del patrimonio storico in un programma distribuito lungo un’intera settimana di eventi.

Donazione della Santa Spina 2026 a Montone

Dal 9 al 16 agosto 2026 Montone torna alle atmosfere del Quattrocento con la Rievocazione Storica della Donazione della Santa Spina.

Il borgo ospiterà cortei, spettacoli teatrali, incontri culturali, mostre fotografiche e concerti.

I tre Rioni storici si sfideranno nelle Stornellate e nella gara di tiro con l’arco.

Porta del Borgo rappresenterà i Soldati, Porta del Monte i Nobili e Porta del Verziere il Contado.

Domenica 9 agosto è prevista la Giornata di Studi dedicata ai Fortebracci nella Chiesa di San Francesco.

Durante la settimana si svolgeranno rappresentazioni medievali e giochi popolari nel centro storico.

Sabato 15 agosto saranno proclamati il Rione vincitore del Palio e la Castellana.

Domenica 16 agosto si terranno la visita alla reliquia e il Grande Corteo Storico della Donazione.

La manifestazione si concluderà con il concerto “Cielo e terra” nel Chiostro di San Francesco.

Tutte le sere, dalle ore 19.30, saranno aperte le tradizionali Taverne Rionali.

Quando: dal 9 al 16 agosto 2026

Dove: centro storico di Montone, provincia di Perugia



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