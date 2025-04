Donata poltrona prelievi all’ospedale tifernate

In memoria di Sofia Addoni, donatrice di sangue esemplare

Una nuova poltrona automatizzata per prelievi è stata consegnata al Servizio di Immunoematologia e Trasfusione dell’ospedale di Città di Castello, grazie alla donazione dell’associazione Ammi “Donne per la Salute”, in memoria di Sofia Addoni, giovane donatrice scomparsa a giugno 2024 a soli 30 anni.

La cerimonia di consegna si è svolta la mattina di lunedì 7 aprile 2025, alla presenza della famiglia Addoni, dei vertici sanitari locali e dei rappresentanti dell’associazione. Hanno partecipato Silvio Pasqui, direttore del Presidio ospedaliero Alto Tevere, Elisabetta Agea, responsabile del Servizio Trasfusionale dell’USL Umbria 1, e Francesca Nardi, presidente della sezione tifernate di Ammi.

L’iniziativa è stata promossa con l’intento di onorare la memoria di Sofia Addoni, che è stata attiva e costante nella donazione di sangue, oltre ad essere conosciuta per il suo impegno musicale con il gruppo Tiferno Blues Project. Questo gruppo ha organizzato il concerto benefico natalizio che ha dato il via alla raccolta fondi. L’evento si è concluso con una cena solidale, entrambe le iniziative supportate da Ammi e caratterizzate da una significativa partecipazione della comunità locale.

Francesca Nardi, nel corso della cerimonia, ha ringraziato la cittadinanza: “Questa poltrona è il segno tangibile della generosità di tanti. Abbiamo visto una calorosa risposta da parte della comunità durante gli eventi, ed è stato un modo collettivo di onorare una persona che ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri con la donazione. Sofia è stata un esempio concreto di altruismo”.

La poltrona, completamente automatizzata, sarà utilizzata nelle attività quotidiane del servizio trasfusionale. È stata progettata per garantire maggiore comfort ai pazienti durante i prelievi o le terapie, facilitando anche il lavoro del personale sanitario. Elisabetta Agea ha sottolineato l’importanza del nuovo dispositivo: “Il dispositivo migliorerà l’esperienza dei pazienti e aiuterà gli operatori a lavorare in condizioni ottimali. Ringrazio la famiglia di Sofia e l’associazione per questo prezioso contributo”.

Anche Silvio Pasqui ha espresso parole di gratitudine, sottolineando la partecipazione della cittadinanza: “Abbiamo avuto ancora una volta la prova della vicinanza della popolazione e delle realtà associative nei confronti del nostro ospedale. È grazie a queste manifestazioni di solidarietà che possiamo migliorare i nostri servizi, rendendoli più accoglienti e funzionali”.

Durante la cerimonia, la famiglia Addoni ha ricordato Sofia non solo per il suo ruolo di donatrice, ma anche come figura di spicco nella vita sociale e culturale della città. “Era una persona che metteva passione e impegno in tutto ciò che faceva – hanno detto i familiari – e sapere che la sua memoria sarà presente in un luogo dedicato alla cura delle persone ci consola molto”.

La raccolta fondi, che ha coinvolto cittadini, amici e sponsor privati, ha permesso di acquistare la poltrona in tempi rapidi, un segno della collaborazione tra l’associazionismo, la sanità pubblica e la comunità civile.

Dettagli principali:

Data cerimonia : 7 aprile 2025

Luogo : Ospedale di Città di Castello , Servizio di Immunoematologia e Trasfusione

Donazione in memoria di : Sofia Addoni , deceduta a giugno 2024

Associazione promotrice : Ammi – Donne per la Salute

Eventi di raccolta fondi : Cena benefica e concerto natalizio

Strumento donato : Poltrona automatizzata per prelievi

Presenti alla cerimonia: Silvio Pasqui, direttore Presidio ospedaliero Alto Tevere; Elisabetta Agea, responsabile SIT USL Umbria 1; Francesca Nardi, presidente Ammi “Donne per la Salute”; famiglia Addoni

La donazione non è solo un contributo materiale, ma anche un gesto simbolico significativo. Ammi, che da tempo promuove iniziative per la salute pubblica e la prevenzione, ha scelto di dare un forte messaggio di solidarietà, esemplificato dalla nuova poltrona automatizzata. Questo strumento, infatti, permetterà al presidio sanitario tifernate di offrire un servizio più efficiente e confortevole, un supporto importante per pazienti cronici e per coloro che necessitano di terapie salvavita.

L’ospedale ha annunciato anche l’intenzione di intitolare simbolicamente la postazione a Sofia Addoni, posizionando una targa commemorativa, per mantenere vivo il ricordo della giovane donatrice in un luogo che lei stessa aveva scelto come punto di riferimento attraverso il suo impegno nel dono del sangue.

Secondo le parole conclusive di Francesca Nardi, “questa iniziativa rappresenta la testimonianza concreta di come la memoria possa trasformarsi in azione e solidarietà, e di quanto una comunità unita sia capace di generare speranza e supporto per tutti”.