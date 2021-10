Chiama o scrivi in redazione

Domenica sera risultati elettorali a sorpresa a Città di Castello

Il 17 ottobre alle 21 la democrazia ha cessato di esistere e con essa il rispetto delle regole. Intorno a quell’ora, infatti, nel sito del comune di Città di Castello sono apparsi i risultati di un eventuale spoglio del ballottaggio. Dati visibili a tutti. Una pagina con cifre, percentuali e addirittura raffronti. Il tutto ad urne ancora aperte. La pagina è rimasta on line diversi minuti, tanto che sono stati numerosissimi i tifernati che hanno potuto effettuare delle fotografie e inviarmele chiedendo se fosse un fatto normale”. Lo comunica con una nota stampa la candidata a sindaco Luciana Bassini.

da Luciana Bassini

Il Comune, dopo alcune sollecitazioni, ha inviato una nota in cui si parla di «dati generati casualmente dal sistema…».

“Al di là delle responsabilità di quanto accaduto – spiega Bassini – e delle eventuali conseguenze, in merito alle quali abbiamo dato mandato ad un legale per procedere a segnalare l’accaduto agli organi preposti, questo episodio mi lascia l’amaro in bocca, ed è l’ultimo di una serie di veleni e menzogne contro la mia persona e contro chi mi ha appoggiato, orchestrati da una abile regia?”