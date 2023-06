Domenica da “tutto esaurito” a Città di Castello grazie a Retrò, “Trestina in fiera”

Domenica da “tutto esaurito”: oltre 200 espositori provenienti da tutto il Centro Italia, fra Trestina ed il centro storico hanno richiamato tanta gente e turisti all’insegna dello shopping inseguendo acquisti originali e visite alla riscoperta delle bellezze artistiche e della buona cucina. Un inizio estate col “botto”, con due manifestazioni, Retrò, rassegna di antiquariato, collezionismo, rigatteria e hobbistica, nell’abituale collocazione tra piazza Matteotti, Largo Gildoni, Via Mario Angeloni, Piazza Fanti, Corso Cavour e Piazza Gabriotti e Trestina in Fiera”, lungo il suggestivo itinerario di Viale Parini, a fare da apripista a pieni voti al ricco calendario di Estate in Città, in programma fino al 1 Ottobre.

150 espositori presenti a Retrò ed oltre 60 a Trestina, hanno trasformato per un giorno la città in un vero e proprio maxi-mercato a cielo aperto che ha riscosso il gradimento del pubblico. Per Retrò sono giunti appositamente gruppi di turisti con visite guidate a testimonianza che, nonostante i trenta anni e più della kermesse, la prima a partire con questa formula, confermano il buon posizionamento della rassegna nel panorama nazionale degli itinerari della domenica.

Anche a Trestina, grazie alla Pro Loco, allo Società Bocciofila AUSER e all’associazione L’arte e la Terra, con il patrocinio del comune, è andata in archivio una edizione record di “Trestina in fiera”, per numero di espositori e partecipazione. Prima del via alla corsa agli acquisti in Viale Parini, il tradizionale taglio del nastro e della torta, alla presenza del sindaco, Luca Secondi, degli assessori, Letizia Guerri e Michela Botteghi, dei consiglieri comunali, Roberto Brunelli e Fabio Bellucci, del vice-presidente dell’assemblea legislativa regionale, Michele Bettarelli dei “padroni” di casa, Luca Medici, Presidente Pro Loco e Luciano Domenichini, presidente Bocciofila Trestinese, da sempre autentico ed instancabile promotore della manifestazione.

“Una domenica davvero speciale con tanta gente e turisti in centro ed in periferia grazie anche alle rassegne che stanno prendendo il via come da tradizione da nord a sud del territorio, che fa ben sperare per l’avvio del ricco programma di Estate in Città.”, ha dichiarato l’assessore al Turismo e Commercio, Letizia Guerri, ringraziando a nome della giunta anche il Presidente e i consiglieri della Società Rionale Mattonata per l’ottima riuscita della rassegna estiva organizzata nel rione ed in Corso Vittorio Emanuele, unitamente ai commercianti che hanno deciso di tenere aperti i negozi e agli addetti del servizio commercio e turismo del comune e al Corpo di Polizia Locale.