Domenica 19 febbraio a Città di Castello torna il Carnevale in piazza

“Chi vuol divertirsi, ridere e ballare tra tante maschere e costumi allegri, ma anche fare shopping, ha un appuntamento da non perdere nel centro storico di Città di Castello, dove domenica 19 febbraio, a partire dalle ore 15.00, tornerà per la prima volta dopo la pandemia il Carnevale in piazza Matteotti, con tutti i negozi aperti e gli espositori dell’edizione mensile di Retrò in piazza Garibaldi”. L’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri invita così “i tifernati, gli altotiberini e tutti coloro che faranno visita alla città a partecipare alla festa che segna il ritorno di una delle tradizioni che sono mancate di più negli ultimi due anni e che fanno parte dell’identità profonda della nostra comunità”.

Il ritorno del Carnevale in piazza coinvolgerà tutta la città, perché, con la regia dell’amministrazione comunale, le società rionali di San Giacomo, Casella, Madonna del Latte, Mattonata, Pesci d’Oro, Prato, Riosecco, Salaiolo-La Tina, San Pio e la pro loco di San Maiano Cinquemiglia e Cornetto saranno protagoniste di tutte le attrazioni del pomeriggio. Insieme ai genitori, i bambini in maschera saranno accolti in piazza Matteotti da coriandoli, musica, animazione, truccabimbi e giochi, nella simpatica e goliardica cornice dei carri allegorici che torneranno nel centro storico: da Re Dodone, simbolo del Carnevale di Città di Castello che sarà portato in sfilata dalla società rionale Casella, all’allestimento a sorpresa della pro loco di San Maiano Cinquemiglia e Cornetto.

Ragazzi e adulti potranno ballare in largo Gildoni, dove un deejay mixerà i dischi da una piattaforma area che sarà montata dalla pro loco di San Maiano Cinquemiglia e Cornetto. Chi avrà voglia di una merenda in compagnia a base di carne alla brace e dolci della tradizione potrà fare tappa negli stand gastronomici che saranno allestiti dalle società rionali cittadine.

Tra un ballo e una risata, ci sarà la possibilità di approfittare anche delle ultime occasioni dei saldi invernali nei negozi, che apriranno per unirsi al clima di festa della giornata. Ci sarà l’imbarazzo della scelta anche per gli appassionati di antiquariato, collezionismo, rigatteria e hobbistica, che troveranno gli espositori di Retrò ad attenderli in una piazza Garibaldi che si annuncia ancora una volta strapiena di articoli per tutti i gusti.

“Ci aspetta davvero una bella giornata, all’insegna della creatività e dell’allegria, che metterà in primo piano la generosità del volontariato cittadino, la qualità dell’offerta commerciale del centro storico, la straordinaria varietà di una delle manifestazioni principali della nostra città come Retrò, nel palcoscenico culturale e artistico di grande valore racchiuso dalle mura urbiche”, osserva Guerri nel ringraziare tutti i protagonisti di domenica prossima, insieme al personale comunale del settore Commercio e Turismo che ha reso possibile l’allestimento della festa.