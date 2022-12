Domenica 18 dicembre shopping natalizio nel centro storico di Città di Castello

Appuntamento natalizio per Retrò, che domenica 18 dicembre sarà protagonista di un’edizione speciale nell’abituale collocazione tra piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti, con tante idee regalo che saranno portate in vetrina da espositori provenienti dall’intero centro Italia, in una giornata dedicata allo shopping, con tutti i negozi del centro storico aperti.

“Nella domenica che precede il Natale Città di Castello offrirà una bella possibilità di trascorrere nel centro storico una delle giornate tradizionalmente dedicate alla famiglia e allo shopping per i regali da mettere sotto l’albero, nella cornice delle luminarie natalizie e delle proiezioni animate che abbelliscono le piazze, i palazzi e un monumento simbolo come la torre civica, creando nel salotto buono della città il clima giusto per stare insieme e scambiarsi gli auguri”, sottolinea l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri.

“Ringraziamo tutti gli antiquari, i rigattieri, i collezionisti e gli hobbisti che hanno scelto la nostra città per un’edizione davvero speciale di Retrò e tutti i commercianti del centro storico, che insieme a loro daranno vivacità e colore al nostro centro storico, con tante buone idee regalo per tifernati e turisti”, prosegue l’assessore, nell’aggiungere anche “la gratitudine per il personale comunale del settore Commercio e Turismo per tutto il lavoro di supporto all’organizzazione degli eventi natalizi”.

Per consentire lo svolgimento dell’edizione natalizia di Retrò, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che domenica 18 dicembre, dalle ore 06.00 alle ore 20.00 vieterà il transito, su piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti, nel tratto compreso tra via del Popolo e via Cacciatori del Tevere (compresi gli autorizzati, eccetto mezzi di soccorso e i mezzi di polizia). Il provvedimento vieterà poi la sosta su piazza Fanti e su piazza Costa (compresi gli autorizzati), con eccezione degli espositori della manifestazione, ai quali saranno consentite le operazioni di carico e scarico materiale.

Per aggiornamenti su tutti gli eventi del cartellone di “Natale in città” 2022, potranno essere consultati in tempo reale durante tutto il periodo delle festività il portale istituzionale “Città di Castello Turismo” (https://www. cittadicastelloturismo.it), il sito web del Comune (https://www.comune. cittadicastello.pg.it) e i canali social dell’ente.