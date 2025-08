Domani i funerali di Silvio Penni, storico “Herrera”

Città di Castello piange il simbolo del calcio locale

Si svolgeranno, mercoledì 6 agosto alle ore 11, presso la Chiesa di San Pio X a Città di Castello, i funerali di Silvio Penni, conosciuto da tutti come “Herrera”, figura amatissima e leggendaria per la comunità tifernate, si è spento sabato scorso alla soglia degli 89 anni, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di tantissimi sportivi e concittadini.

Il rito funebre sarà officiato da Don Achille Rossi, che accompagnerà l’ultimo saluto a un uomo che ha fatto dello sport e della comunità locale la sua missione di vita. Silvio Penni è stato per anni lo storico massaggiatore del glorioso Città di Castello Calcio, ma anche custode del campo in terra battuta di San Pio, nel rione Montedoro, il luogo che per lui era come una seconda casa.

Il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, ha voluto esprimere vicinanza ai familiari e il cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera città, sottolineando il profondo legame che univa Silvio Penni alla comunità.

“Figura importante e simbolo di valori autentici – ha dichiarato il primo cittadino – Silvio rappresentava la passione per lo sport, l’amore per la città e uno spirito di solidarietà che oggi mancherà a tutti noi”. In questi giorni, tantissimi tifernati, amici e sportivi hanno voluto manifestare il proprio affetto, ricordando l’uomo prima ancora che il professionista.

Per chi desidera rendere omaggio a Silvio Penni, dalle ore 16 di oggi sarà possibile visitare la camera mortuaria dell’ospedale di Città di Castello. Un momento di raccoglimento per salutare una persona che ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria sportiva e umana della città.

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per l’intera comunità tifernate, che con commozione si stringe attorno alla famiglia e agli amici di una delle figure più amate del panorama sportivo locale.