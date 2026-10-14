Documenti alterati, due giovani denunciati dopo le verifiche

La Polizia controlla da Castello e frazione di Trestina

📌 FLASH NEWS – Due giovani denunciati a Città di Castello per documenti di identità alterati e privi di microchip. Controlli della Polizia di Stato tra Piazza Garibaldi e Trestina: verificati 30 veicoli e oltre 60 persone. Servizi previsti.

Due giovani sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di falsificazione di documenti di identità durante un servizio straordinario della Polizia di Stato a Città di Castello. Gli accertamenti si sono svolti sabato mattina nell’ambito del piano di rafforzamento del controllo del territorio. L’attività ha interessato Piazza Garibaldi e, successivamente, la frazione di Trestina, con verifiche che hanno riguardato complessivamente 30 veicoli e oltre 60 persone.

Il servizio nell’area del terminal degli autobus

A intervenire sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello, affiancati dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche. Il dispositivo è stato organizzato per presidiare zone frequentate e punti strategici per il monitoraggio degli spostamenti delle persone.

Una prima parte delle verifiche si è concentrata in Piazza Garibaldi. Qui si trova il terminal degli autobus, che durante la giornata raccoglie un consistente flusso di passeggeri in arrivo e in partenza. La presenza di questo snodo della mobilità ha motivato l’attenzione riservata all’area nell’ambito del servizio.

L’obiettivo operativo era prevenire situazioni di illegalità e individuare tempestivamente eventuali elementi meritevoli di ulteriori accertamenti.

Gli accertamenti sui documenti dei due giovani

Nel corso dell’attività, gli agenti hanno identificato due giovani e approfondito le verifiche sui documenti di identità in loro possesso. Gli accertamenti hanno fatto emergere alterazioni legate all’assenza del microchip.

Chiamati a fornire spiegazioni, i due non hanno saputo indicare motivazioni ritenute plausibili rispetto alle anomalie riscontrate. A conclusione degli accertamenti, entrambi sono stati quindi deferiti all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di falsificazione di documenti di identità.

La contestazione riguarda dunque quanto rilevato dagli operatori durante il controllo della documentazione esibita. Il provvedimento comunicato a carico dei due giovani è la denuncia all’Autorità giudiziaria.

Verifiche estese alla frazione di Trestina

Terminata la fase del servizio nell’area di Piazza Garibaldi, le pattuglie hanno proseguito l’attività a Trestina. Nella frazione sono stati effettuati ulteriori controlli su persone e veicoli, estendendo così il presidio a un’altra zona del territorio comunale.

Il bilancio complessivo comprende le verifiche eseguite nelle diverse aree raggiunte dal dispositivo. Il servizio rientra in un’attività che continuerà nelle prossime settimane, attraverso una rotazione delle zone interessate.

I successivi interventi riguarderanno le aree considerate più sensibili, i principali luoghi di aggregazione e gli snodi della mobilità cittadina, secondo l’impostazione del piano di rafforzamento dei controlli.