Dissesto idrogeologico, 480mila euro di interventi

Per l’importo complessivo di 480mila euro, la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante la messa in sicurezza dei dissesti idrogeologici del fiume Tevere e del fosso Rio. Il contributo ricevuto rientra tra i finanziamenti fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) – tutela del territorio e della risorsa idrica.

Le finalità di questo importante intervento sono quelle di consolidare e mettere in sicurezza le sponde del fosso Rio e del fiume Tevere nelle zone dove l’avanzare dell’erosione può costituire un pericolo per la pubblica incolumità. Per quanto riguarda il fosso Rio i punti in cui si interverrà sono quelli nella zona dello stadio Morandi e nella zona industriale in prossimità di via Madonna del Moro. Per quanto riguarda il fiume Tevere ci sarà un importante intervento che riguarderà la messa in sicurezza di un dissesto adiacente alla sponda sinistra del fiume in prossimità di via dei Falegnami.

Gli interventi previsti dal progetto prevedono la realizzazione di scogliere in massi ciclopici per la stabilizzazione delle sponde e del fondo alveo e la rimozione della vegetazione presente e pericolante. Questo per permettere il ripristino dello smottamento di frane e per evitare eventuali futuri cedimenti delle sponde a causa dell’azione erosiva delle acque.

L’intervento che riguarderà la zona sul fiume Tevere prevede anche il tombamento della zona erosa e il prolungamento di due collettori fognari. Il Sindaco Luca Carizia e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Villarini, dichiarano: “Questi lavori, per un importo di 480mila euro, sono la risposta concreta ad un tema fortemente attuale quale il dissesto idrogeologico, a dimostrazione di quanto l’Amministrazione tiene a dare risposte oggettive ai cittadini”.