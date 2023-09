Dipendente infedele rubava gioielli sul posto di lavoro nel Tifernate

Dipendente infedele rubava gioielli – Una dipendente di una gioielleria situata in Alta Valle del Tevere è stata denunciata per furto aggravato. La donna, che lavorava come commessa nella gioielleria, è stata accusata di aver rubato gioielli in argento dal negozio e di averli successivamente venduti su una piattaforma web. Il sospetto è sorto quando il titolare del negozio ha notato delle mancanze nel suo inventario e ha deciso di controllare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

Ha scoperto che la dipendente, al momento della chiusura del negozio quando spesso si trovava da sola, aveva nascosto dei gioielli in argento nella sua borsa. I Carabinieri sono stati chiamati e hanno arrestato la donna mentre usciva dal negozio con quindici articoli in argento.

Successivamente, durante una perquisizione nella sua abitazione, sono stati trovati altri trentanove gioielli in argento, tutti rubati dalla gioielleria. La refurtiva, del valore di circa 15mila euro, è stata sequestrata e restituita al legittimo proprietario, mentre la donna è stata denunciata per furto aggravato.

L’Alta Valle del Tevere è una regione geografica e storica dell’Italia centrale, situata tra l’Emilia-Romagna, la Toscana e l’Umbria. Il suo nome deriva dal fiume Tevere, che nasce sul Monte Fumaiolo e scorre lungo la valle fino a Umbertide. L’Alta Valle del Tevere è caratterizzata da un paesaggio naturale di pianura contornata da rilievi appenninici, campi alternati a boschi e borghi medievali e rinascimentali.

Tra i principali centri della valle ci sono Città di Castello e Sansepolcro, famosi per le loro opere d’arte e per aver dato i natali a artisti come Piero della Francesca, Alberto Burri e Luca Signorelli. L’Alta Valle del Tevere è anche una realtà socio-economica che conta circa 109.000 abitanti, divisi tra le province di Arezzo, Perugia e Pesaro-Urbino. La valle è attraversata dalla strada di grande comunicazione E45 e da una linea ferroviaria che la collega a Terni.