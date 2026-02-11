Dimensionamento scolastico: rivolta delle famiglie in Umbria

Cittadini e istituzioni uniti contro i tagli all’istruzione

Città di Castello, 11-02-2026 –La mobilitazione civile contro la riorganizzazione della rete formativa locale ha raggiunto il suo apice durante l’affollata assemblea pubblica tenutasi martedì 10 febbraio nella Sala del Consiglio Comunale, come riporta Marco Baruffi, Comune di Città di Castello. La comunità, scossa profondamente da un provvedimento calato dall’alto, ha risposto con una partecipazione straordinaria, portando a sostegno della propria causa oltre 3.200 firme raccolte in tempi record. Insegnanti, padri, madri e rappresentanti della società civile hanno riempito ogni spazio disponibile nel cuore del municipio per discutere le criticità di un piano che rischia di stravolgere l’identità educativa della zona.

I promotori dell’incontro hanno chiarito fin dalle prime battute come l’intento di innescare un processo informativo trasparente basato su documenti ufficiali. Al centro del dibattito, il decreto del commissario dello scorso 28 gennaio, un atto amministrativo che ha accelerato un iter giudicato da molti come punitivo e non condiviso con chi la scuola la vive quotidianamente.

L’assessore Letizia Guerri ha ricostruito con puntualità il percorso istituzionale, sottolineando una discrepanza netta tra le volontà espresse dal territorio e le decisioni assunte a livello superiore. Il Comune aveva infatti ribadito, sin dal 2023 e ancora nell’istruttoria provinciale del settembre scorso, la ferma opposizione a qualsiasi ipotesi di accorpamento per l’anno scolastico 2026/2027. Le ragioni del “no” risiedono in oggettive difficoltà logistiche, aggravate da una carenza cronica di spazi che renderebbe impossibile rendere operativo il nuovo assetto senza compromettere la sicurezza e la vivibilità degli ambienti di apprendimento. Per queste ragioni, l’Amministrazione ha annunciato ufficialmente l’intenzione di impugnare il provvedimento ministeriale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. L’indisponibilità di aule idonee e la tutela dell’autonomia decisionale del comune rappresentano i pilastri su cui poggerà il ricorso, finalizzato a sospendere un atto che appare slegato dalle reali necessità della popolazione scolastica locale.

Di grande impatto emotivo e pedagogico sono stati i contributi dei docenti presenti. La professoressa Raffaella Mambrini ha ammonito le istituzioni sul pericolo di trasformare la didattica in una mera operazione contabile, ricordando che dietro ogni “codice meccanografico” si celano bambini e adolescenti i cui percorsi di crescita necessitano di stabilità e progetti a lungo termine. Il timore è che la perdita della continuità didattica possa svalutare anni di lavoro eccellente svolto dai circoli didattici e dalla scuola secondaria. Sulla stessa lunghezza d’onda, il professor Massimo Belardinelli ha evidenziato come le direttive del PNRR, pur parlando di efficientamento, vengano in questo caso applicate in modo distorto. Secondo l’analisi del docente, la scelta imposta a Città di Castello si configura come un taglio lineare che lede il diritto allo studio. L’incertezza è soprattutto per le nuove iscrizioni: i genitori si trovano a iscrivere i figli senza conoscere i futuri plessi né l’offerta formativa definitiva.

Il dirigente scolastico dell’Istituto “Alighieri-Pascoli”, Filippo Pettinari, ha offerto uno spaccato tecnico preoccupante sulle attuali condizioni logistiche. La mancata disponibilità della sede storica di via della Tina costringe già oggi l’istituto a una convivenza forzata e saturata negli spazi di via Collodi. Un ulteriore carico derivante dal dimensionamento rischierebbe di far collassare la struttura, privando gli studenti di laboratori e aree comuni essenziali per una scuola moderna.

L’assemblea si è sciolta con un impegno solenne da parte dei comitati dei genitori: la vigilanza resterà altissima. La richiesta di un confronto diretto con le autorità firmatarie del piano rimane la priorità assoluta, insieme alla difesa della coesione di un corpo docente che, se frammentato, rischierebbe di veder naufragare progetti educativi d’avanguardia che hanno reso il sistema scolastico cittadino un punto di riferimento per l’intera regione.