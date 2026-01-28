Dimensionamento scolastico: Citta di Castello insorge contro i tagli

28 Gennaio 2026 Città di Castello, Istruzione, Ultime notizie 0
Dimensionamento scolastico: Citta di Castello insorge contro i tagli

Il governo colpisce le scuole a Città di Castello 

CITTÀ DI CASTELLO, 28 gennaio 2026 – Una scure burocratica si abbatte sul sistema educativo locale, scatenando una reazione istituzionale senza precedenti. Il sindaco Luca Secondi e l’assessore alle politiche scolastiche, Letizia Guerri, hanno espresso una durissima condanna a seguito della comunicazione ufficiale dell’Ufficio Scolastico Regionale riguardante la riorganizzazione delle direzioni didattiche. Secondo i vertici del Comune, al danno subito negli anni si aggiunge oggi una vera e propria “beffa”: la manovra, calata dall’alto tramite un commissario di nomina governativa, non farebbe altro che esasperare la fragilità di un comparto già segnato dall’abbandono e da responsabilità gestionali di livello nazionale. Le istituzioni locali annunciano battaglia, promettendo di opporsi in ogni sede a quella che viene definita una scelta umiliante e priva di qualunque logica territoriale, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello.

La critica mossa dall’amministrazione entra nel dettaglio dei numeri, evidenziando l’assurdità tecnica del provvedimento. Le direzioni didattiche che il piano mira a eliminare gestiscono attualmente circa 800 studenti ciascuna, una massa critica che giustificherebbe ampiamente il mantenimento dell’autonomia. L’accorpamento forzato, volto teoricamente al risparmio, rischierebbe invece di generare veri e propri “mostri amministrativi”. Si tratta di istituti comprensivi elefantiaci, difficili da coordinare e lontani dalle reali necessità pedagogiche. Invece di intervenire dove i numeri sono realmente esigui, la riforma colpisce strutture sane e funzionanti, trasformando la gestione quotidiana in un labirinto di complessità burocratica che ricadrà inevitabilmente sulla qualità del servizio offerto a ragazzi e famiglie.

Il caso limite che evidenzia l’illogicità della manovra è rappresentato dall’istituto Alighieri-Pascoli. La storia recente della scuola è già segnata da una fusione passata tra le due storiche dirigenze, ma il nuovo piano di dimensionamento scolastico punta paradossalmente a dividerle nuovamente in due comprensivi distinti. La realtà dei fatti, tuttavia, smentisce la carta: il plesso della “Dante” è attualmente inesistente, costringendo l’intera popolazione scolastica a convivere in un’unica struttura. In un edificio originariamente pensato per ospitare i 300 alunni della Pascoli, oggi si ritrovano ammassati oltre 650 studenti, con classi dislocate in sedi esterne e una gestione della sicurezza che rasenta l’impossibile. Reintrodurre due dirigenze diverse sotto lo stesso tetto, in assenza di spazi fisici separati, appare come una decisione puramente teorica e priva di senso pratico. La resistenza istituzionale continuerà per evitare che la scuola pubblica venga sacrificata sull’altare di tagli lineari e irragionevoli.

I nostri video

Rassegna Stampa del 2 febbraio 2026
Rassegna Stampa del 2 febbraio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 30 gennaio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 30 gennaio 2026
La rassegna stampa del 30 gennaio 2026
La rassegna stampa del 30 gennaio 2026
Violenza di genere ricordata ad Assisi con panchina rossa
Usl Umbria 1, inaugurato l’Ospedale di Comunità di Perugia
Uragano Harry Tajani, Siamo in contatto con Sicilia, Sardegna e Calabria
Riapre la Flaminia a Spoleto dopo la frana che ha bloccato tutto
Raffica di misure cautelari ai Castelli Romani, maltrattamenti anziani
Maxi operazione Carabinieri Nas di Salerno, scoperto locale di macellazione clandestina
Inaugurazione Anno giudiziario 2026
Idee musicali 2026, al via domenica con il Quartetto Euphoria
Assalti agli sportelli ATM con esplosivo, cinque giovani rintracciati tra Foggia e il catanese
Arma 1814 Ski Challenge accende Selva con premiazione ufficiale
“Campioni tra noi” al PalaBarton Energy l’incontro tra le Black Angels e gli studenti
Il telegiornale dell'Umbria del 29 gennaio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 29 gennaio 2026
Tra storia e futuro inaugurato il nuovo Anno Accademico del Conservatorio “F Morlacchi”
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*