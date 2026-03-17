Dimensionamento scolastico Città di Castello: inaccettabili mistificazioni della sinistra

17 Marzo 2026 Apertura, Istruzione, Ultime notizie 0

“Il Consiglio comunale aperto svoltosi lunedì 16 marzo a Città di Castello sul dimensionamento scolastico sarebbe dovuto essere un’importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scolastica e cittadini, su un tema che richiede serietà, rigore e senso di responsabilità. In seguito a dichiarazioni strumentali rilasciate dall’assessore regionale Barcaioli, è doveroso riportare il dibattito entro un perimetro di correttezza e aderenza ai fatti.

Il dimensionamento scolastico, come noto, deriva da disposizioni del precedente Governo e si configura come un procedimento di natura amministrativa, fondato su valutazioni tecniche operate dagli organi competenti. Non si tratta, pertanto, di una scelta discrezionale o politica, né comporta conseguenze dirette sulla permanenza degli studenti nei plessi scolastici o sui livelli occupazionali del personale docente. È fondamentale evitare interpretazioni che possano generare allarmismi o rappresentazioni non corrispondenti alla realtà, come invece sta facendo la sinistra, soprattutto quando si affrontano questioni che incidono sulla serenità delle famiglie e delle comunità locali.

Parallelamente, grande attenzione è stata dedicata al tema della ricostruzione della scuola media ‘Dante Alighieri’ di Città di Castello. Su questo fronte, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, attraverso un costante lavoro istituzionale e confronto con l’On. Riccardo Augusto Marchetti, ha individuato un percorso concreto per consentire lo sblocco dell’intervento, nel rispetto delle procedure previste. L’obiettivo comune deve restare quello di garantire risposte efficaci e tempestive alle esigenze della comunità, attraverso un dialogo istituzionale corretto e basato su dati oggettivi, nell’interesse esclusivo dei cittadini e del sistema scolastico”.

Così in una nota Valeria Alessandrini, consigliere del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara

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