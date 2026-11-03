DigiPass, confermate le risorse per il prossimo biennio

Nel territorio di Città di Castello più aiuto digitale

📌 FLASH NEWS – Nel biennio 2027-2028 il DigiPass dell’Altotevere potrà contare su oltre 103mila euro stanziati dalla Regione Umbria. Le risorse garantiranno continuità e sviluppo dei servizi di facilitazione digitale rivolti ai cittadini dei comuni del comprensorio

Città di Castello, 3 11 2026 – Nuovo sostegno economico per il sistema di facilitazione digitale dell’Altotevere, come riporta il comunicato di Marco Baruffi – Comune di Città di Castello.

Il Comune di Città di Castello, capofila della Zona Sociale 1, potrà contare su un finanziamento superiore ai 103 mila euro destinato a garantire la prosecuzione delle attività del DigiPass nel biennio 2027-2028. L’annuncio è stato dato dal sindaco Luca Secondi e dall’assessore all’Innovazione Digitale Rodolfo Braccalenti, all’indomani dell’approvazione del nuovo progetto regionale dedicato alla rete dei punti di facilitazione digitale presenti sul territorio umbro. Il piano rientra in un investimento complessivo della Regione Umbria pari a 1,2 milioni di euro, somma che sarà distribuita tra le dodici Zone Sociali del territorio regionale in base alla popolazione di riferimento. Negli anni il DigiPass ha assunto un ruolo sempre più rilevante per cittadini, famiglie e utenti che necessitano di assistenza nell’utilizzo degli strumenti digitali e dei servizi online della pubblica amministrazione. Nel comprensorio altotiberino il progetto è portato avanti con il contributo operativo della Scuola di Arti e Mestieri G.O. Bufalini, che attraverso i propri operatori ha garantito attività di accompagnamento e supporto digitale. Secondo l’amministrazione comunale, il servizio è progressivamente diventato un riferimento stabile per la popolazione, offrendo un aiuto concreto a chi incontra maggiori difficoltà nell’accesso alle procedure telematiche e nell’utilizzo delle piattaforme pubbliche.

Luca Secondi e Rodolfo Braccalenti hanno evidenziato come l’obiettivo principale rimanga il contrasto al digital divide. L’intenzione è evitare che la crescente digitalizzazione dei servizi pubblici possa trasformarsi in una barriera per le persone meno abituate all’uso delle tecnologie. In questa prospettiva, il finanziamento regionale rappresenta uno strumento fondamentale per consolidare e rafforzare un’attività già presente e apprezzata sul territorio. L’amministrazione comunale ha inoltre ricordato di aver sostenuto il DigiPass anche con risorse proprie, assicurandone la continuità fino alla conclusione del 2026 durante la fase in cui non erano disponibili contributi provenienti da enti sovraordinati. A partire dall’inizio del 2027, il finanziamento regionale garantirà un apporto annuale di circa 51.560 euro. Le risorse saranno utilizzate per mantenere e ampliare i servizi rivolti alla popolazione. Tra gli obiettivi fissati dal progetto figura un livello di performance che prevede l’erogazione di 1.039 servizi nell’arco di dodici mesi, parametro collegato direttamente al finanziamento assegnato.

I dati regionali confermano la crescita costante delle attività di supporto ai cittadini. Negli ultimi tre anni la rete umbra dei DigiPass ha raggiunto oltre 37 mila utenti, fornendo più di 57 mila servizi di facilitazione digitale. Un risultato che ha permesso di centrare già nell’ottobre 2025 il target previsto dal PNRR, fissato a 33 mila cittadini coinvolti entro la fine di quell’anno.

Attualmente il sistema regionale può contare su 12 DigiPass centrali, oltre 50 punti di facilitazione territoriali e itineranti e più di 40 facilitatori attivi, confermando il ruolo strategico della rete nel processo di inclusione digitale e nell’accesso ai servizi pubblici online da parte della cittadinanza.