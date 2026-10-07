Derattizzazione, Umbertide rafforza i controlli territoriali

Interventi in programma per centro e frazioni

📌 FLASH NEWS – A Umbertide sono iniziati gli interventi di derattizzazione e il trattamento antilarvale contro le zanzare. Le operazioni sono partite dal centro abitato e proseguiranno nelle frazioni, con altri interventi previsti nel 2026

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Umbertide, 8 10 2026 – Sono entrati nella fase operativa gli interventi periodici di derattizzazione programmati sul territorio comunale di Umbertide. Le attività sono iniziate dal centro abitato e sono destinate a proseguire nei prossimi giorni anche nelle frazioni. L’azione rientra nella programmazione predisposta dall’amministrazione comunale per mantenere sotto controllo la presenza di roditori e contribuire alla tutela del decoro urbano. Il servizio viene svolto attraverso i dispositivi già collocati sul territorio. Nel corso delle operazioni sono state rinnovate le esche topicide presenti all’interno dei contenitori destinati alla derattizzazione. Gli addetti hanno inoltre provveduto alla sostituzione delle strutture che risultavano danneggiate o non più integre.

Parallelamente alla derattizzazione è stata avviata anche l’attività di contrasto alle zanzare attraverso un intervento antilarvale. Anche in questo caso le operazioni sono partite dal centro abitato di Umbertide. L’attività è stata programmata nel rispetto delle indicazioni previste dalla Regione Umbria. L’obiettivo dell’intervento è agire nella fase larvale degli insetti, secondo le modalità previste dalla programmazione richiamata dalla fonte. Le due attività procedono quindi nell’ambito di un unico quadro di interventi rivolti alla gestione del territorio e alla tutela delle condizioni ambientali, con un calendario che interessa progressivamente le diverse aree comunali.

Per il 2026 sono infatti previsti ulteriori interventi distribuiti nel corso dell’anno. Il calendario comunale prevede un altro appuntamento dedicato alla derattizzazione. Sono invece due gli ulteriori interventi antilarvali contro le zanzare inseriti nella programmazione annuale. La pianificazione consente così di distribuire le attività nel tempo, mantenendo distinti gli interventi destinati al controllo dei roditori da quelli rivolti alle zanzare.

A illustrare l’impostazione degli interventi è Francesco Cenciarini, assessore all’Ambiente, che sottolinea la continuità delle attività programmate dall’amministrazione. Secondo quanto riferito dall’assessore, l’obiettivo è assicurare lo svolgimento puntuale degli interventi previsti, prestando attenzione sia alla tutela dell’ambiente sia alla qualità della vita della popolazione.

La prosecuzione dei servizi seguirà la pianificazione stabilita per il territorio comunale, con ulteriori passaggi di derattizzazione e trattamenti antilarvali già previsti nell’ambito del calendario 2026, come riporta il comunicato di Alessio Fiorucci – Comune di Umbertide.