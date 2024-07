Demolizione Scuola Dante Alighieri: Avvio Lavori Modifiche Viabilità

Demolizione Scuola Dante Alighieri: Avvio dei Lavori e Modifiche alla Viabilità

Demolizione Scuola Dante Alighieri – Lunedì 29 luglio inizieranno le operazioni di demolizione della scuola Dante Alighieri di Città di Castello. Il progetto, del valore di 12.293.500 euro, prevede sia la demolizione che la ricostruzione dell’istituto, con un forte focus sulla sostenibilità ambientale. Le attività preliminari, che consistono nella rimozione di elementi non strutturali, dureranno fino al 5 agosto, quando avrà inizio l’abbattimento vero e proprio degli edifici.

Fasi del progetto:

29 luglio: Inizio delle operazioni preliminari di strip-out.

Inizio delle operazioni preliminari di strip-out. 5 agosto: Avvio dell’abbattimento delle strutture.

Le operazioni preliminari includeranno la rimozione di porte, infissi, impianti, pavimenti e sanitari, che saranno riciclati. La demolizione sarà eseguita dalla ditta RAD Service di Gubbio, specializzata in demolizioni controllate, sotto il coordinamento del raggruppamento temporaneo di imprese, con Costruzioni INGG Penzi Spa di Maddaloni come mandataria e GI.SO. Srl di Roma come mandante.

Il progetto prevede il recupero di almeno il 70% dei materiali di scarto, in linea con le disposizioni del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Il nuovo edificio sarà realizzato in legno e vetro, con l’intento di ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’efficienza energetica. La costruzione della nuova scuola, classificata come “NZEB – 20%” (edificio a energia quasi zero), includerà un sistema di produzione di energia rinnovabile e sarà caratterizzata da ottime performance di isolamento.

Per garantire la sicurezza durante i lavori, il comando della Polizia Locale ha emesso ordinanze che modificano la viabilità nella zona circostante. Le principali modifiche sono:

Divieto di sosta sul lato sinistro di via della Tina .

. Restrizione della carreggiata all’altezza del cantiere, con posizionamento di new-jersey e segnali di avviso.

e segnali di avviso. Limite di velocità di 30 km/h in tutta la zona interessata.

La carreggiata sarà ristretta a 4,70 metri di larghezza per consentire il passaggio dei mezzi pesanti e garantire il flusso veicolare e pedonale. Le modifiche alla viabilità potrebbero essere aggiornate in base alle necessità di sicurezza e alle condizioni del cantiere.

Il nuovo complesso scolastico di 4.000 metri quadrati ospiterà oltre 300 studenti e comprenderà spazi per attività didattiche e comunitarie, tra cui una palestra seminterrata. Il progetto prevede il completamento dei lavori entro marzo 2026, con il collaudo previsto per giugno 2026.

Il finanziamento dell’intervento proviene dal PNRR attraverso il programma “Futura – La scuola per l’Italia di domani”, integrato con risorse del fondo nazionale per le opere indifferibili e del conto termico GSE, e con contributi diretti del Comune di Città di Castello.

Il nuovo edificio sarà progettato per ridurre significativamente il consumo energetico rispetto all’attuale struttura, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità e il benessere ambientale.