Defibrillatori e corsi, prende forma comunità cardioprotetta

Il progetto lega formazione, soccorso e cura dei dispositivi

📌 FLASH NEWS – Presentato il 10 ottobre il progetto Pietralunga cardioprotetta: defibrillatori, corsi BLSD e controllo dei dispositivi per preparare i cittadini alle emergenze. Roberta Procacci promotrice, Pro Loco incaricata della gestione

La disponibilità di defibrillatori sul territorio e la preparazione dei cittadini alle emergenze sono al centro di “Pietralunga cardioprotetta”, il progetto presentato a Pietralunga il 10 ottobre 2026. L’iniziativa punta a rafforzare la capacità della comunità di prestare aiuto in caso di arresto cardiaco, affiancando alla diffusione dei dispositivi la formazione sulle manovre di primo soccorso.

A promuovere il percorso è stata Roberta Procacci, con la collaborazione delle istituzioni comunali e il sostegno degli sponsor, che hanno contribuito all’acquisto dei defibrillatori. Il progetto comprende anche gli aspetti organizzativi necessari per rendere gli apparecchi reperibili e mantenerli efficienti nel tempo.

Il modello e l’organizzazione del progetto

L’impostazione riprende il modello sviluppato da Michele Pierotti nella tesi magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche intitolata “Gualdo Tadino Cardioprotetta”. Pierotti ha inoltre preso parte all’organizzazione dell’iniziativa di Pietralunga, contribuendo alla realizzazione del percorso.

Gli elementi centrali comprendono la collocazione strategica dei defibrillatori, il loro censimento presso la Centrale operativa 112/118, la preparazione della popolazione e le attività di controllo e manutenzione. La presenza degli apparecchi viene quindi inserita in un sistema che ne considera sia l’accessibilità durante un’emergenza sia la continuità della gestione.

La formazione per intervenire in sicurezza

La responsabilità dei corsi BLSD, organizzati secondo le linee guida IRC, è affidata a Mario Procacci. I percorsi rivolti alla popolazione mirano a diffondere le competenze necessarie per riconoscere una situazione di emergenza, avvertire tempestivamente i soccorsi e prestare assistenza in attesa dei professionisti sanitari.

La formazione riguarda le manovre di rianimazione cardiopolmonare e il corretto impiego del defibrillatore semiautomatico esterno, indicato con la sigla DAE. L’obiettivo è mettere i cittadini nelle condizioni di utilizzare in sicurezza gli strumenti disponibili, collegando le dotazioni del territorio alla capacità concreta di intervenire.

Alla Pro Loco il controllo dei defibrillatori

La Pro Loco di Pietralunga, presieduta da Roberto Polidori, si occuperà del controllo e della gestione dei dispositivi nel tempo. Il suo compito sarà assicurare che rimangano efficienti e prontamente reperibili quando necessario.

Questa responsabilità costituisce una componente stabile del progetto: alla fase di acquisto e posizionamento deve seguire un’attività continuativa di verifica, indispensabile per preservare l’utilità delle apparecchiature.

Prevenzione e responsabilità condivisa

Nel loro intervento, Roberta Procacci e Michele Pierotti hanno sottolineato che la prevenzione richiede anche persone preparate. Hanno evidenziato il contributo congiunto di amministrazione comunale, professionisti sanitari, aziende e cittadini, indicando nella collaborazione il presupposto che ha consentito di concretizzare l’iniziativa.

Manuel Monti, direttore del Dipartimento di emergenza e accettazione dell’Usl Umbria 1, direttore dell’Unità operativa complessa di Pronto soccorso dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino e vicepresidente nazionale SIMEDET, ha richiamato soprattutto la dimensione umana del progetto. Nel suo intervento ha collegato la trasmissione delle competenze alla possibilità di aiutare una persona nel momento del bisogno, riconoscendo nella solidarietà e nelle relazioni una parte essenziale della tutela della salute.