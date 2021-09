Davide Pecorelli e la storia del naufrago di Montecristo, il mistero

Davide Pecorelli ieri è andato dai tre figli avuti dalla prima moglie e il giorno prima nella sua casa di Lama di San Giustino in Umbria dove viveva con la compagna albanese e il figlioletto di un anno appena. L’ex imprenditore dovrà spiegare, oggi in procura, al procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini quasi nove mesi di silenzi carichi di mistero. A riportarlo i quotidiani della carta stampata.

Gli inquirenti, dopo il ritrovamento dell’auto carbonizzata a Puke in Albania, avevano forti sospetti che l’imprenditore ed ex arbitro altotiberino fosse morto in quella vettura noleggiata, dove all’interno furono ritrovati il suo cellulare e portafogli integri.

Forse un piano per cambiare vita? Per chiudere, evidentemente, i conti con una situazione personale e professionale non più soddisfacente? Qualcosa è andato storto da quanto si apprende in ambiti investigativi, ben prima del suo ritrovamento venerdì su un gommone in avaria nel Tirreno, nell’area protetta dell’isola di Montecristo.

Domenica scorsa l’ex compagna di Pecorelli assistita dall’avvocato Giancarlo Viti, ha scoperto che una carta di credito nella disponibilità dell’ex arbitro era stata utilizzata. Venerdì poi il ritrovamento sul gommone in avaria con documenti falsi, che gli sono costati l’iscrizione nel registro degli indagati a Grosseto per sostituzione di persona. Unico reato fin qui contestato in Italia, visto che gli altri eventualmente gli verranno contestati in Albania. Gli stessi documenti che probabilmente ha usato per nascondersi inizialmente in Albania e poi per tornare in Italia.